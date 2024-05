Mbappé ne supportera pas le Real face à Dortmund ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid ne pourra pas compter sur le soutien de Kylian Mbappé, son futur joueur, face au Borussia Dortmund. L'attaquant français a été très clair à ce sujet.

Kylian Mbappé, qui avait promis de parler quand il le souhaiterait, se confie désormais dans les médias. Ses entretiens sont de plus en plus nombreux même s’il laisse officiellement le suspense entier au sujet de son avenir. Dans un échange avec CNN, l’attaquant du PSG a toutefois confié son impatience de relever de nouveaux défis, sans lâcher le morceau sur sa future signature inévitable au Real Madrid. « J’ai mon contrat avec le Paris SG. Tout le monde sait qu’il va se finir et nous verrons ce qu’il se passera. Je vais quitter mon pays pour la première fois, ce sera une expérience incroyable et je suis impatient d’être dans mon nouveau club. Je veux gagner des trophées », a lancé Kylian Mbappé, dans un tacle à peine voilé au fait que Paris n’arrive pas à gagner la Ligue des Champions. L’élimination en demi-finale face au Borussia Dortmund fait tache, mais même en cas de qualification, cela n’aurait pas changé l’avenir de l’ancien monégasque, destiné à rejoindre le Real Madrid.

Hala Madrid ? Pas pour Mbappé

Une formation espagnole qui sera, elle, en finale de la Ligue des Champions ce samedi face à Dortmund justement. L’occasion pour l’équipe de Carlo Ancelotti de remporter une nouvelle Coupe aux grandes oreilles. Un match que Kylian Mbappé suivra, même si cela ne l’a pas empêché de livrer une réponse surprenante. Interrogé par le média américain sur le fait qu’il aura forcément le coeur qui penche pour le Real Madrid, le capitaine des Bleus a répondu tout simplement que ce ne serait pas le cas. « Non, je ne vais pas soutenir le Real Madrid. Je vais juste regarder la finale comme vous. Quand vous aimez le football, vous regardez tous les matchs. Je regarde tous les matchs dès que je peux… En France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Chaque championnat. Donc bien sûr que je vais regarder la finale de la Ligue des Champions », a livré Kylian Mbappé, qui assure qu’on ne le verra pas avec une écharpe du Real Madrid ou célébrer le succès éventuel des Merengue à Wembley.

Pas de quoi perturber une équipe du Real Madrid qui est habituée à ces grands rendez-vous, et sait gérer les finales comme personne. En 2022, quelques jours seulement après l’annonce de Mbappé qu’il allait snober le Real et prolonger au PSG, cela n’avait pas empêché les Madrilènes de remporter la C1 face à Liverpool, sans être le moins du monde déstabilisés.