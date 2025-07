Mbappé n’a rien demandé et il se fait harceler

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a décidé de confier le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. De quoi déplaire fortement à l'armada turque sur les réseaux sociaux.

Changement important dans l’effectif du Real Madrid cette saison, avec le départ de Luka Modric, qui n’a pas été prolongé à la fin de son contrat et a quitté le club merengue après avoir tout gagné, et à de multiples reprises. Le Croate rejoint le Milan AC, et laisse donc le numéro 10 de libre. La Maison Blanche a fortement suggéré à Kylian Mbappé de prendre ce numéro, alors qu’il avait le 9 pour sa première saison au club. Pour des raisons mercantiles bien évidemment, car ceux qui suivent la formation merengue ont de grandes chances de se laisser tenter par l’achat du nouveau maillot, avec un nouveau flocage de numéro pour la star française. Florentino Pérez espère ainsi un joli pactole avec ce changement de numéro qui ne coûte clairement pas grand chose au Real Madrid. Kylian Mbappé l’a annoncé à sa façon, en toute modestie, en envoyant un message sur ses réseaux sociaux avec simplement marqué : 10.

Arda Güler voulait le 10, le Real a dit non

10 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 23, 2025

Les réponses ont toutefois été nombreuses, et surtout assez inattendues. En effet, c’est une véritable razzia de commentaires venus de supporters turcs lui reprochant d’avoir pris le numéro 10, qui aurait du revenir selon eux à Arda Güler. La pépite turque possède une cote d’amour folle dans le Bosphore, et le fait qu’il vienne de réaliser une saison intéressante avec la formation espagnole donne beaucoup d’idées aux fans turcs. Connue pour sa grosse activités pour les réseaux sociaux, la communauté turque a donc inondé les publications de Kylian Mbappé, qui n’y est pas pour grand chose. En effet, la presse espagnole a fait savoir ces derniers jours que le Français ne voulait pas spécialement changer de numéro, mais qu’il a obéi à la demande de son club. Et si le numéro 10 de Modric avait été laissé libre, alors Arda Güler se serait bien vu reprendre le numéro mythique et militait même en interne pour le récupérer. Il faut croire que le Real Madrid n’en avait pas l’intention, et Kylian Mbappé en fait gentiment les frais sur les réseaux sociaux. Il sera le troisième joueur français à porter ce maillot, après Raymond Kopa et… Lassana Diarra.