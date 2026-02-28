Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Kylian Mbappé blessé 3 semaines, l'énorme tuile

Kylian Mbappé28 févr. , 16:04
parCorentin Facy
Blessé au genou et forfait pour la réception de Benfica cette semaine en Ligue des Champions, Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition.
Début d’année 2026 difficile pour Kylian Mbappé. Forfait contre Benfica mercredi en raison d’une blessure au genou, l’international français va manquer plusieurs semaines de compétition. La presse espagnole confirme ce samedi que l’ancien buteur du PSG va manquer au moins trois semaines et sera donc forfait pour le match aller des 8es de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Kylian Mbappé manquera aussi les matchs contre Getafe Celta Vigo et Elche en Liga. Il est en revanche espéré par le staff médical du Real Madrid pour le 8e de finale retour en Angleterre le 17 mars prochain.
