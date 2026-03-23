Mbappé humilié par la presse espagnole

Le Real Madrid s'est imposé (3-2) dans le derby face à l'Atlético de Madrid, mais l'entrée en jeu de Kylian Mbappé n'a convaincu personne. Le joueur français se fait même découper.

El Chiringuito a lâché une petite phrase qui fait du bruit en Espagne. « Le Real Madrid a fini à neuf, sans Valverde, ni Mbappé », a lâché le célèbre journaliste, faisant référence à l'expulsion de Federico Valverde. Entré à la 72e minute d' un bouillant derby madrilène , Kylian Mbappé ne s'est pas réellement mis en valeur dans une rencontre spectaculaire. Il est vrai que la star tricolore des Merengue revient de blessure, et qu'il n'est jamais facile d'entrer dans une rencontre d'une telle intensité. Mais Mbappé assume d'être un des meilleurs joueurs du monde, et les attentes sont donc grandes chez les supporters, mais également dans les médias. Et justement, l'ancien joueur du PSG s'est fait salement allumer après sa prestation contre l'Atlético de Madrid. Notamment par le célèbre Josep Pedrerol, pourtant fan de Mbappé, qui dansa lâché une petite phrase qui fait du bruit en Espagne. «», a lâché le célèbre journaliste, faisant référence à l'expulsion de Federico Valverde.

Sous le regard d'Ester Exposito, présente dans une loge de Santiago-Bernabeu, Kylian Mbappé n'a pas réellement été en mesure de se mettre en valeur durant les 20 minutes passées sur le terrain, mais en Espagne on attend de chaque apparition du joueur qu'elle soit efficace. Alors, dans le quotidien sportif AS, on estime que Mbappé est déjà en train de perdre le coeur des supporters du Real Madrid. « Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vinicius peut commettre des erreurs, mais il les commet en mettant du coeur, et parfois trop. Kylian est tellement détaché dans ses gestes que le public de Santiago Bernabeu ne sait plus réellement quoi penser de lui », écrit Tomas Roncero, directeur adjoint de la rédaction du quotidien sportif et proche du Real Madrid.

Mbappé va se refaire une santé avec la France

Kylian Mbappé va désormais avoir deux semaines avec l'équipe de France aux États-Unis pour se remettre totalement de sa récente blessure, et se refaire un moral. Car forcément, le Kid de Bondy a beau être fort, il ne peut pas rester totalement insensible à ces critiques venues de Madrid. A l'heure où le duo Vinicius-Valverde a redonné des couleurs aux Merengue, en l'absence de Mbappé, ce dernier sait qu'il doit rapidement montrer qu'il est toujours le numéro 1 et surtout que son équipe joue bien, même quand il est associé aux deux autres. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas.