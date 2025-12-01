Mbappé et Madrid, le syndrôme PSG a frappé

Facile leader de la Liga il y a encore quatre journées, le Real Madrid est désormais dépassé par le FC Barcelone, malgré un Kylian Mbappé monstrueux d'efficacité. La Mbappé dépendance commence à inquiéter du côté des Merengue.

Que ce soit en Ligue des champions, avec un quadruplé la semaine passée contre l'Olympiakos, ou en championnat, dimanche contre Gérone, le Real Madrid dépend à 100% des performances de Kylian Mbappé. D'une efficacité redoutable, la star française permet pour l'instant à Xabi Alonso de ne pas trop être secoué pour sa première saison sur le banc madrilène.

Mais ce lundi, au moment où le Barça a repris le pouvoir en Liga , des voix commencent à s'élever du côté de la maison blanche où cette dépendance à Mbappé inquiète plus qu'elle ne rassure. Et chez les supporters, certains avouent qu'ils comprennent mieux ce que disaient leurs homologues parisiens en évoquant le poids devenu excessif du capitaine de l'équipe de France dans les performances du Paris Saint-Germain.

Mbappé lance un appel à ses coéquipiers

Personne n'osera remettre en cause les performances de Kylian Mbappé, de plus en plus tueur, sauf qu'autour de lui personne ne semble se mettre au diapason ou du moins n'arrive à être un vrai plus. Et ce n'est pas le message de l'attaquant français sur Instagram après le nul à Gérone qui va rassurer. « Ce n’est pas le résultat que nous espérions. Mais la Liga continue, et la saison est longue. Nous devons inverser la tendance et montrer de quoi nous sommes capables en tant qu’équipe », prévient Kylian Mbappé, qui interpelle ses coéquipiers afin qu'ils aient conscience que tout ne peut pas déprendre de lui. Dans les médias espagnols, on a très peur pour ce Real Madrid.

Sur Movistar, l'un des diffuseurs de la Liga, Jorge Valdano, ancien joueur argentin du Real Madrid, a tiré le signal d'alarme. « La question que le Real Madrid doit se poser est celle de savoir où il en serait aujourd'hui sans Kylian Mbappé. Chaque match est une vitrine pour le joueur français, et le match contre Gérone n’a pas fait exception. Aujourd'hui, il a été exceptionnel, que l'équipe joue bien, mal, soit menée au score, ou même qu'elle vienne d'égaliser. Il a réalisé une prestation magistrale, et pourtant le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer », fait remarquer le consultant de la chaîne télé.

Interrogé dimanche soir sur cette dépendance, Kylian Mbappé a répondu sèchement à un journaliste de la télé espagnole. « Sans manquer de respect, c’est une mauvaise question. Chacun dans l’équipe a son rôle et doit le remplir, a riposté l'attaquant français, qui a ensuite été relancé sur le fait que lorsqu'il ne marquait pas, le Real Madrid ne gagnait jamais. Cela n’a rien à voir avec une dépendance. Dites juste que je dois marquer et que je suis l’un des responsables, mais pas qu’il y a une dépendance. »