Mbappé et Madrid, le syndrôme PSG a frappé

Kylian Mbappé01 déc. , 12:00
parClaude Dautel
Facile leader de la Liga il y a encore quatre journées, le Real Madrid est désormais dépassé par le FC Barcelone, malgré un Kylian Mbappé monstrueux d'efficacité. La Mbappé dépendance commence à inquiéter du côté des Merengue.
Que ce soit en Ligue des champions, avec un quadruplé la semaine passée contre l'Olympiakos, ou en championnat, dimanche contre Gérone, le Real Madrid dépend à 100% des performances de Kylian Mbappé. D'une efficacité redoutable, la star française permet pour l'instant à Xabi Alonso de ne pas trop être secoué pour sa première saison sur le banc madrilène.
Mais ce lundi, au moment où le Barça a repris le pouvoir en Liga, des voix commencent à s'élever du côté de la maison blanche où cette dépendance à Mbappé inquiète plus qu'elle ne rassure. Et chez les supporters, certains avouent qu'ils comprennent mieux ce que disaient leurs homologues parisiens en évoquant le poids devenu excessif du capitaine de l'équipe de France dans les performances du Paris Saint-Germain.

Mbappé lance un appel à ses coéquipiers

Personne n'osera remettre en cause les performances de Kylian Mbappé, de plus en plus tueur, sauf qu'autour de lui personne ne semble se mettre au diapason ou du moins n'arrive à être un vrai plus. Et ce n'est pas le message de l'attaquant français sur Instagram après le nul à Gérone qui va rassurer. « Ce n’est pas le résultat que nous espérions. Mais la Liga continue, et la saison est longue. Nous devons inverser la tendance et montrer de quoi nous sommes capables en tant qu’équipe », prévient Kylian Mbappé, qui interpelle ses coéquipiers afin qu'ils aient conscience que tout ne peut pas déprendre de lui. Dans les médias espagnols, on a très peur pour ce Real Madrid.
Sur Movistar, l'un des diffuseurs de la Liga, Jorge Valdano, ancien joueur argentin du Real Madrid, a tiré le signal d'alarme. « La question que le Real Madrid doit se poser est celle de savoir où il en serait aujourd'hui sans Kylian Mbappé. Chaque match est une vitrine pour le joueur français, et le match contre Gérone n’a pas fait exception. Aujourd'hui, il a été exceptionnel, que l'équipe joue bien, mal, soit menée au score, ou même qu'elle vienne d'égaliser. Il a réalisé une prestation magistrale, et pourtant le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer », fait remarquer le consultant de la chaîne télé.
Interrogé dimanche soir sur cette dépendance, Kylian Mbappé a répondu sèchement à un journaliste de la télé espagnole. « Sans manquer de respect, c’est une mauvaise question. Chacun dans l’équipe a son rôle et doit le remplir, a riposté l'attaquant français, qui a ensuite été relancé sur le fait que lorsqu'il ne marquait pas, le Real Madrid ne gagnait jamais. Cela n’a rien à voir avec une dépendance. Dites juste que je dois marquer et que je suis l’un des responsables, mais pas qu’il y a une dépendance. »
Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

