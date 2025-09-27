Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Kylian Mbappé est en très belle forme avec le Real Madrid depuis le début de la nouvelle saison. L'international français veut tout rafler et se donne les moyens de réussir ses objectifs.

Le Real Madrid et l'équipe de France espèrent pouvoir compter sur un Kylian Mbappé au top de sa forme pour remporter les titres les plus prestigieux dans les prochains mois. L'ancien du PSG semble avoir retrouvé de sa superbe. Décisif, impliqué et travailleur, Mbappé rappelle qu'il est un joueur d'exception. Certains observateurs ne l'ont jamais lâché et comptent bien le rappeler. C'est notamment le cas de Martin Mosnier, ravi de revoir Mbappé à son meilleur niveau.

Mbappé n'a plus de temps à perdre

Sur le plateau d'Eurosport, le journaliste n'a en effet pas tari d'éloges sur cette nouvelle version de Kylian Mbappé et a rappelé certaines vérités à ses détracteurs : « Je dirais qu'il est dans la meilleure version de sa carrière à ce poste-là. Il arrive au bout d'un cycle au poste d'avant-centre. Quand tu as une vraie préparation, ça change. Quand dans la tête, ça va bien... parce qu'il est heureux, ça change. La saison dernière, à cette époque-là, il était au fond du trou. Il devait apprivoiser un nouvel environnement au Real Madrid et il avait encore les stigmates de son départ horrible du PSG. (...) Il y a eu aussi la Suède. J'entendais qu'il était fini et qu'il était un tout droit... on n'a jamais enterré Mbappé.

Un mec qui a marqué 12 buts en Coupe du monde, tu sais qu'il est fait différemment. Il a pris la mesure du Real Madrid. C'est l'homme fort du club. (...) Il a déjà un poids au Real Madrid. L'équipe n'a pas encore gagné de grands trophées mais Mbappé est en pleine puissance et conscience de ses moyens. Il n'a jamais été aussi fort au poste d'avant-centre ».

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 7 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Kylian Mbappé aura une nouvelle chance de marquer les esprits dès ce samedi lors du derby de Madrid face à l'Atlético. Le Français sait que dans sa quête du prochain Ballon d'Or, il devra se montrer décisif lors des grands rendez-vous. Et ils seront nombreux entre la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.