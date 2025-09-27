Kylian Mbappé

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Kylian Mbappé27 sept. , 13:20
parHadrien Rivayrand
0
Kylian Mbappé est en très belle forme avec le Real Madrid depuis le début de la nouvelle saison. L'international français veut tout rafler et se donne les moyens de réussir ses objectifs.
Le Real Madrid et l'équipe de France espèrent pouvoir compter sur un Kylian Mbappé au top de sa forme pour remporter les titres les plus prestigieux dans les prochains mois. L'ancien du PSG semble avoir retrouvé de sa superbe. Décisif, impliqué et travailleur, Mbappé rappelle qu'il est un joueur d'exception. Certains observateurs ne l'ont jamais lâché et comptent bien le rappeler. C'est notamment le cas de Martin Mosnier, ravi de revoir Mbappé à son meilleur niveau.

Mbappé n'a plus de temps à perdre 

Sur le plateau d'Eurosport, le journaliste n'a en effet pas tari d'éloges sur cette nouvelle version de Kylian Mbappé et a rappelé certaines vérités à ses détracteurs : « Je dirais qu'il est dans la meilleure version de sa carrière à ce poste-là. Il arrive au bout d'un cycle au poste d'avant-centre. Quand tu as une vraie préparation, ça change. Quand dans la tête, ça va bien... parce qu'il est heureux, ça change. La saison dernière, à cette époque-là, il était au fond du trou. Il devait apprivoiser un nouvel environnement au Real Madrid et il avait encore les stigmates de son départ horrible du PSG. (...) Il y a eu aussi la Suède. J'entendais qu'il était fini et qu'il était un tout droit... on n'a jamais enterré Mbappé.
Un mec qui a marqué 12 buts en Coupe du monde, tu sais qu'il est fait différemment. Il a pris la mesure du Real Madrid. C'est l'homme fort du club. (...) Il a déjà un poids au Real Madrid. L'équipe n'a pas encore gagné de grands trophées mais Mbappé est en pleine puissance et conscience de ses moyens. Il n'a jamais été aussi fort au poste d'avant-centre ».
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts7
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Kylian Mbappé aura une nouvelle chance de marquer les esprits dès ce samedi lors du derby de Madrid face à l'Atlético. Le Français sait que dans sa quête du prochain Ballon d'Or, il devra se montrer décisif lors des grands rendez-vous. Et ils seront nombreux entre la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269968_0054
OM

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

psg donnarumma est dans l avion iconsport 264168 0089 8 398200
PSG

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

ICONSPORT_260879_0006
Arabie Saoudite

Vidéo : Karim Benzema envoie balader une journaliste

ICONSPORT_271025_0265
PSG

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Fil Info

14:20
Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire
14:00
PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités
13:40
Vidéo : Karim Benzema envoie balader une journaliste
13:00
Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole
12:42
West Ham licencie Graham Potter
12:40
RCSA-OM : Des supporters payés par Strasbourg pour mettre l'ambiance ?
12:20
L'OL a raté la nouvelle star de Premier League
12:00
Le PSG a décidé, le Parc des Princes c'est fini
11:40
OM : De Zerbi est malin

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Le monde entier ne connaît meme pas ton pauvre club a un franc symbolique... Par contre ils connaissent le club élu meilleurs club du monde, avec en son sein le Ballon d or, le meilleur entraineur et champion d europe, meme en étant éliminé en finale de CDMC (tout de meme), ils ont marqué les esprits, victoire flagrante face au Real, face convaincante face au Bayern, domination face a l Atletico ... Dire que certains font la fete après une victoire 1/0 avec un tir cadré et 30% de possession, meme Auxerre n a pas osé !!!

L'OM aidé par l'arbitrage, Nabil Djellit est brutal

Maintien artificiel de l'OL ? Tu te drogues ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Doue est une blessure du a une faute, pendant 20min il s est plaint hors DD a attendu la mi temps pour le sortir ... Dembele a eu une alerte avec le PSG lors du match contre Toulouse, alerte notifié a l EDF, Deschamps le savait parfaitement il aurait pu le préserver comme l Espagne a préservé Ruiz Et puis quel equipe a refusé de jouer la CDMC ? Elle a rapporte plus de 100M au PSG, quel club Fr aurait refusé ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Article sur le PSG ,qui traite des blessés, aucunes allusions a l OM, donc qu est que tu ouvres ta boca ?toi qui vient pleurer sur les articles de l OM... Au faite tjrs pas de réponse, ta honte de me répondre que Tapie a acheté ton pauvre club pour un franc symbolique ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

qu'est ce que tu rqcontes linter s'est fait sortir en 8eme et n'a fait que 4 matchs. Paris a fait 7 matchs et a terminé 2 semqines plus tard. Doue, Bembele, Ruis ? Marquinhos, Barcola, tous des blessures musculaires, du a la surcharge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
O. Marseille
1264027125
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading