Le Real prépare du lourd aux côtés de Mbappé

Loin de son meilleur niveau cette saison, Vinicius Junior garde la confiance du Real Madrid. La Maison Blanche croit le Brésilien capable de redevenir le joueur qu’il était pour former un duo redoutable avec Kylian Mbappé.

Le talent de Vinicius Junior n’a pas totalement disparu. Décevant cette saison, et même depuis sa désillusion au Ballon d’Or l’année dernière, l’ailier du Real Madrid a rappelé qu’il pouvait mettre tout le monde d’accord sur un geste. Son but de l’extérieur du pied contre Levante (4-1) mardi ne peut qu’être l’œuvre d’un grand joueur. Encore faudrait-il que le Brésilien puisse le reproduire.

Pour y parvenir, il faudra déjà s’installer solidement dans le onze de Xabi Alonso. Pour le moment, Vinicius Junior ne fait pas partie des éléments certains de figurer dans les compos de l’entraîneur madrilène. Rappelons par exemple que le technicien n’avait pas jugé nécessaire de débuter avec lui le match de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille (2-1). Il faut dire que son association avec l’intouchable Kylian Mbappé ne donne toujours pas satisfaction. Des tensions entre les deux hommes en seraient-elles à l’origine ? C’est totalement faux, répond le média Defensa Central, qui dément catégoriquement les rumeurs selon lesquelles les deux stars entretiennent des relations difficiles.

Nos confrères balayent également l’envie supposée du Real Madrid de se séparer de Vinicius Junior. Au contraire, malgré le désaccord concernant la prolongation de l’international auriverde, les dirigeants souhaitent continuer à associer ceux qu’ils considèrent comme les deux meilleurs joueurs au monde. C’est donc à Xabi Alonso de trouver les mots et la bonne formule pour relancer l’ailier gauche qui fait toujours partie de ses plans. « Vinicius est un joueur fondamental pour nous, a confirmé le coach merengue ce vendredi en conférence de presse. L'autre jour il a fait un grand match, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. J'aime beaucoup le voir sourire. » Sur le terrain, ce n'est pas arrivé si souvent ces derniers temps.