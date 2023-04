Mbappé annonce la couleur, Paris sort le champagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole pour dévoiler ses objectifs personnels et collectifs. Confirmation de la tendance forte malgré la saison ratée du PSG, aucun départ n'est à l'ordre du jour cet été.

Le PSG étant d’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions, si Kylian Mbappé veut gagner la C1 avec le maillot parisien, il va devoir rester. Son avenir ne faisait pas grand doute pour cet été, mais l’attaquant français a quasiment officialisé le fait qu’il sera toujours un joueur du club de la capitale la saison prochaine. Cela peut paraitre normal pour celui qui est au centre du projet de QSI depuis désormais un an, mais avec la saison que vient de vivre le Paris SG, toutes les questions pouvaient être posées.

Mais dans l’émission Tout le Sport sur France 3, Kylian Mbappé a pris la parole sur plusieurs sujets, comme son importance au Paris SG et en équipe de France, sa communication et ses objectifs sportifs avec le PSG ou les Bleus, et même son rêve de disputer les Jeux Olympiques. « Je ne sais pas si j’y serais. Mais, en tout cas, j’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les JO. Après, ça ne dépend pas de moi. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier », a souligné l’ancien monégasque, qui sait que les Jeux Olympiques ne sont pas reconnus par la FIFA comme une compétition officielle, et que les clubs n’ont donc pas l’obligation de libérer leurs meilleurs joueurs. Nul doute toutefois que, s’il est au PSG ou ailleurs, Mbappé saura trouver les arguments pour disputer une compétition à domicile qui le fait rêver.

En attendant, ses rêves sont nombreux et notamment celui de remporter enfin la Ligue des Champions. Lui qui est habitué à ne pas perdre de temps et possède déjà deux finales de Coupes du monde à son actif, reste sur sa faim dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Il n’a pas hésité à afficher son envie de gagner l’épreuve, avec le maillot du PSG sur le dos. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner. Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », a expliqué Kylian Mbappé, qui n’a pas fait la moindre allusion à un éventuel départ pour pouvoir s’imposer en Ligue des Champions.

Le PSG va devoir convaincre Mbappé

Zéro menace donc pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 et qui sera au moins jusqu’à cette date un membre du PSG. Pour la suite, c’est un mystère total qui concerne certainement tout le monde. Nul doute que Nasser Al-Khelaïfi profitera de l’été à venir pour débuter son pressing et convaincre son attaquant de rester le plus longtemps possible à Paris, notamment en activant l’option à son contrat l’emmenant jusqu’en 2025. Il faudra pour cela, outre de belles paroles, des actes et notamment la construction d’une équipe capable de frapper fort en Europe, ce que le PSG n’était pas cette saison.