Luis Enrique, Kylian Mbappé était sous le choc

Homme fort du projet parisien depuis son arrivée, Luis Enrique incarne la réussite du club de la capitale. Véritable architecte de la saison historique de l’an passé, le technicien espagnol veut que son image suive ses propos et son exigence. Sa forme physique épate tous les joueurs passés sous ses ordres, notamment Kylian Mbappé.

Il est la véritable figure de proue du Paris Saint-Germain qui gagne. Luis Enrique est l’incarnation du sacre du club de la capitale la saison dernière. Cette année, l’Espagnol continue de façonner une équipe à son image malgré les nombreuses blessures. Dans la vie de tous les jours, la discipline du technicien parisien fascine. Ce vendredi le journal L’Equipe dévoile les secrets de l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Mbappé fasciné par Luis Enrique

Depuis son arrivée du côté du club de la capitale, Luis Enrique a mis en place des habitudes non seulement pour les joueurs, mais également pour lui-même. L’Espagnol est dans une forme olympique à plus de 55 ans. Il pèse moins que lors de sa période en tant que joueur du FC Barcelone. Entre les sorties à vélo, les séances physiques et les randonnées pieds nus, l'entraîneur fascine.

L’Equipe dévoile que Kylian Mbappé avait été très étonné à l’époque. « Ses randonnées, pieds nus, sur les terrains du Campus, avaient suscité l'étonnement des joueurs au PSG à l'été 2023. Et avaient provoqué, chez Kylian Mbappé par exemple, une forme de compassion à la vue d'un homme, le regard dans le vague, marchant pendant des heures, » écrit le quotidien français. L’image que renvoie le technicien parisien est en adéquation avec son projet et son exigence. Autre témoin de la forme olympique de Lucho, Marc Madiot. Le patron de l’équipe de cyclisme de la Groupama FDJ a été très étonné de la forme de l'entraîneur parisien. « Je me souviens quand je l'avais rencontré, ça m'avait marqué : il est hyper affûté. Il n'a rien perdu le lascar, » explique Madiot en rigolant dans ce portrait d'un homme passionné par le sport et ses bienfaits. Luis Enrique est en train de réussir son pari.