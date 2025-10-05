Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire

Tweet not found
The embedded tweet could not be found…
The embedded tweet could not be found…
C'est ça d'être dans le déni en surcotant des médiocre comme Satriano, Karabec, Sulc et autres Ruben Kluivert. Quand tu vois le calendrier des deux clubs, d'ici Decembre y'aura un fossé... Et dire que j'ai vu des Lyonnais dire qu'ils vont venir au Vélodrome au retour nous en mettre 4 mdr...
Cherche pas non plus d'excuses, il manquer personne hormis Nuamah. T'avais 6 points de plus que l'OM en etant en surrégime à 150%. Il ne vous reste plus rien. Et c'est pas fini, d'ici Decembre, l'OL ne sera plus top 5.
Et pourtant ils ont du se relire
C'est plutôt ce genre de pronostic que faisait la grosse majorité des lyonnais, même après notre victoire contre vous. On le sait qu'on a un effectif trop juste.
qui c'est tout le monde ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading