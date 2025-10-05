ICONSPORT_273039_0155

Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire

Kylian Mbappé05 oct. , 22:48
parGuillaume Conte
0

Ce n’était pas dans le bingo du dimanche soir. Régulièrement remplaçant avec le LOSC et souvent très peu utilisé par Bruno Genesio - il avait joué une minute contre Lyon et n’était pas sollicité contre la Roma - Ethan Mbappé a trouvé le bon adversaire pour lancer sa saison. Le milieu de terrain lillois est en effet entré peu avant la fin du match contre le PSG, et en a profité pour égaliser d’un tir croisé qui est passé entre les mailles de la défense parisienne (1-1).

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Un but qui a eu le don de faire éclater de rire Kylian Mbappé, qui était présent avec son père dans les travées du Stade Pierre Mauroy. L’attaquant du Real Madrid, ancien joueur du PSG bien évidemment, devait avoir le coeur partagé. Mais il n’a pas pu s’empêcher d’être surpris par le clin d’oeil du destin. Ce n’est pas fréquent de le voir assister à un match de son frère, et encore moins de voir ce dernier marquer. Et Ethan Mbappé a même poussé la dédicace en effectuant la célébration du champion du monde pour fêter son but, même s’il a aussi fait preuve de retenue envers son club formateur. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273050_0028
Serie A

L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus

ICONSPORT_273046_0043
Ligue 1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

ICONSPORT_272737_0109
Premier League

MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

ICONSPORT_271785_0030
Mercato

Le mauvais coup de Luis Suarez au FC Barcelone

Fil Info

22:48
L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus
22:37
Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader
22:30
MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça
22:00
Le mauvais coup de Luis Suarez au FC Barcelone
21:30
EdF : Didier Deschamps, les clubs autorisés à envoyer leurs offres
21:00
OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme
20:30
Premier coup de gueule à l'OL
20:00
Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League
19:53
Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

Premier coup de gueule à l'OL

C'est ça d'être dans le déni en surcotant des médiocre comme Satriano, Karabec, Sulc et autres Ruben Kluivert. Quand tu vois le calendrier des deux clubs, d'ici Decembre y'aura un fossé... Et dire que j'ai vu des Lyonnais dire qu'ils vont venir au Vélodrome au retour nous en mettre 4 mdr...

Premier coup de gueule à l'OL

Cherche pas non plus d'excuses, il manquer personne hormis Nuamah. T'avais 6 points de plus que l'OM en etant en surrégime à 150%. Il ne vous reste plus rien. Et c'est pas fini, d'ici Decembre, l'OL ne sera plus top 5.

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

Et pourtant ils ont du se relire

Premier coup de gueule à l'OL

C'est plutôt ce genre de pronostic que faisait la grosse majorité des lyonnais, même après notre victoire contre vous. On le sait qu'on a un effectif trop juste.

Premier coup de gueule à l'OL

qui c'est tout le monde ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading