ICONSPORT_280510_0091

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

OM26 déc. , 21:00
parMehdi Lunay
2
A la suite de son pétage de plombs à Auxerre la saison passée, Pablo Longoria risquait gros. Finalement, la FFF n'a pas poursuivi le président de l'Olympique de Marseille malgré les demandes des arbitres. Une décision incomprise au sein même de la 3F.
Pablo Longoria voulait changer la donne au sein du football français quand il s'est énervé à Auxerre. Il a bien créé des remous mais pas ceux attendus au départ. En accusant explicitement les arbitres d'être corrompus à l'Abbé-Deschamps en février dernier, le président de l'Olympique de Marseille a récolté 9 mois de suspension en commission de discipline de la LFP. Il risquait encore plus gros de la part de la Fédération Française de Football.

Une décision controversée qui divise la FFF

Néanmoins, la plainte des syndicats d'arbitres (SAFE et UNAF) n'a pas abouti. Il y a quelques jours, la FFF renonçait à poursuivre le dirigeant marseillais. Une décision qui a scandalisé le corps arbitral français ainsi que la LFP. Une incompréhension partagée par le conseil de surveillance de la Fédération Française de Football. L'organe fédéral de contrôle de la FFF a envoyé une lettre à son président Philippe Diallo et au Comex pour demander des explications sur la gestion du cas Longoria. L'Equipe a publié le texte.
« Dans le cadre de sa mission statutaire de veille, d'analyse et de recommandation en matière de gouvernance, le conseil de surveillance souhaite appeler votre attention sur la cohérence entre les engagements récemment adoptés par le comité exécutif et certaines prises de décisions antérieurement dans des situations sensibles touchant à l'autorité fédérale et à la protection de l'arbitrage. Dans ce contexte, les échanges et décisions intervenus à la suite de propos publics mettant en cause l'arbitrage, […] ont suscité des interrogations au sein l'écosystème du football, en particulier parmi les arbitres », écrit notamment ce groupe qui demande les raisons exactes de la clémence envers Pablo Longoria. Philippe Diallo s'est sans doute fragilisé tout seul dans ce dossier.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280804_0021
CAN 2025

CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc

ICONSPORT_270251_0028
ASSE

Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE

ICONSPORT_280799_0026
Premier League

PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle

Fil Info

26 déc. , 23:06
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 23:05
CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc
26 déc. , 23:00
Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE
26 déc. , 22:56
PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle
26 déc. , 22:47
OL : Endrick à Lyon, l'aventure a démarré
26 déc. , 22:30
Le PSG l’a bradé, sa valeur a déjà triplé
26 déc. , 22:00
Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour
26 déc. , 21:30
Mercato ralenti, Nantes s'est trop emballé
26 déc. , 21:15
CAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le Maroc

Derniers commentaires

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

Tout simplement, parce qu'il a raison.

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fofana est trop frèle, trop fragile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading