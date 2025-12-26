OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

A la suite de son pétage de plombs à Auxerre la saison passée, Pablo Longoria risquait gros. Finalement, la FFF n'a pas poursuivi le président de l'Olympique de Marseille malgré les demandes des arbitres. Une décision incomprise au sein même de la 3F.

Pablo Longoria voulait changer la donne au sein du football français quand il s'est énervé à Auxerre. Il a bien créé des remous mais pas ceux attendus au départ. En accusant explicitement les arbitres d'être corrompus à l'Abbé-Deschamps en février dernier, le président de l' Olympique de Marseille a récolté 9 mois de suspension en commission de discipline de la LFP. Il risquait encore plus gros de la part de la Fédération Française de Football.

Une décision controversée qui divise la FFF

Néanmoins, la plainte des syndicats d'arbitres (SAFE et UNAF) n'a pas abouti. Il y a quelques jours, la FFF renonçait à poursuivre le dirigeant marseillais. Une décision qui a scandalisé le corps arbitral français ainsi que la LFP. Une incompréhension partagée par le conseil de surveillance de la Fédération Française de Football. L'organe fédéral de contrôle de la FFF a envoyé une lettre à son président Philippe Diallo et au Comex pour demander des explications sur la gestion du cas Longoria. L'Equipe a publié le texte.

« Dans le cadre de sa mission statutaire de veille, d'analyse et de recommandation en matière de gouvernance, le conseil de surveillance souhaite appeler votre attention sur la cohérence entre les engagements récemment adoptés par le comité exécutif et certaines prises de décisions antérieurement dans des situations sensibles touchant à l'autorité fédérale et à la protection de l'arbitrage. Dans ce contexte, les échanges et décisions intervenus à la suite de propos publics mettant en cause l'arbitrage, […] ont suscité des interrogations au sein l'écosystème du football, en particulier parmi les arbitres », écrit notamment ce groupe qui demande les raisons exactes de la clémence envers Pablo Longoria. Philippe Diallo s'est sans doute fragilisé tout seul dans ce dossier.