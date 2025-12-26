Vitinha, le PSG répond à l'offre du Real Madrid

Le Real rêve de Vitinha et a bien l’intention de tenter sa chance pour recruter la star portugaise du PSG l’été prochain. Le club de la capitale n’a toutefois pas l’intention de négocier avec Madrid.

Depuis les départs de Toni Kroos et plus récemment de Luka Modric, le Real Madrid cherche à se réinventer au milieu de terrain. Le club merengue s’appuie sur des éléments tels que Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga ou encore Arda Güler, mais le constat de Xabi Alonso est sans pitié. Le Real Madrid manque d’un véritable maestro sur le plan technique, aussi bien capable d’organiser le jeu que de défendre.

Le PSG refuse de vendre Vitinha

« n’a aucune intention de vendre » l’ancien joueur du FC Porto. La priorité du club espagnol est donc de se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato estival et un nom revient en boucle dans la presse madrilène, celui de Vitinha . L’international portugais du PSG est la priorité du club de la Casa Blanca et fait rêver les supporters du Real Madrid. Reste que selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, un départ de Vitinha lors du prochain mercato estival n’a quasiment aucune chance de voir le jour pour une raison très simple : le PSGl’ancien joueur du FC Porto.

Le joueur né à Vila Das Aves est sous contrat avec Paris jusqu’en 2029 et Luis Campos n’a donc aucun intérêt à négocier son potentiel transfert. Le Real Madrid a par conséquent très peu de chances de convaincre quiconque malgré sa réelle envie de recruter Vitinha. Le journaliste turc confirme par ailleurs que le club présidé par Florentino Pérez est à l’affût dans ce dossier, au même titre que plusieurs clubs de Premier League.

Par ailleurs, « aucun contact officiel n’a été établi pour le moment » de la part des clubs intéressés pour Vitinha tandis que le PSG est plus déterminé que jamais à l’idée de conserver sa star portugaise « sur le long terme ». Voilà une information qui va rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, qui savent qu’il ne sera pas simple, voire quasiment impossible, de retrouver dans les années à venir un joueur du niveau de Vitinha pour seulement 40 millions d’euros, le prix payé par le PSG pour recruter le joueur en provenance du FC Porto lors du mercato estival de 2022.