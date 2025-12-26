ICONSPORT_280158_0418

Vitinha, le PSG répond à l'offre du Real Madrid

PSG26 déc. , 20:30
parCorentin Facy
Le Real rêve de Vitinha et a bien l’intention de tenter sa chance pour recruter la star portugaise du PSG l’été prochain. Le club de la capitale n’a toutefois pas l’intention de négocier avec Madrid.
Depuis les départs de Toni Kroos et plus récemment de Luka Modric, le Real Madrid cherche à se réinventer au milieu de terrain. Le club merengue s’appuie sur des éléments tels que Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga ou encore Arda Güler, mais le constat de Xabi Alonso est sans pitié. Le Real Madrid manque d’un véritable maestro sur le plan technique, aussi bien capable d’organiser le jeu que de défendre.

Le PSG refuse de vendre Vitinha

La priorité du club espagnol est donc de se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato estival et un nom revient en boucle dans la presse madrilène, celui de Vitinha. L’international portugais du PSG est la priorité du club de la Casa Blanca et fait rêver les supporters du Real Madrid. Reste que selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, un départ de Vitinha lors du prochain mercato estival n’a quasiment aucune chance de voir le jour pour une raison très simple : le PSG « n’a aucune intention de vendre » l’ancien joueur du FC Porto.
Le joueur né à Vila Das Aves est sous contrat avec Paris jusqu’en 2029 et Luis Campos n’a donc aucun intérêt à négocier son potentiel transfert. Le Real Madrid a par conséquent très peu de chances de convaincre quiconque malgré sa réelle envie de recruter Vitinha. Le journaliste turc confirme par ailleurs que le club présidé par Florentino Pérez est à l’affût dans ce dossier, au même titre que plusieurs clubs de Premier League.

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirméPSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé
Par ailleurs, « aucun contact officiel n’a été établi pour le moment » de la part des clubs intéressés pour Vitinha tandis que le PSG est plus déterminé que jamais à l’idée de conserver sa star portugaise « sur le long terme ». Voilà une information qui va rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, qui savent qu’il ne sera pas simple, voire quasiment impossible, de retrouver dans les années à venir un joueur du niveau de Vitinha pour seulement 40 millions d’euros, le prix payé par le PSG pour recruter le joueur en provenance du FC Porto lors du mercato estival de 2022.
26 déc. , 23:06
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 23:05
CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc
26 déc. , 23:00
Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE
26 déc. , 22:56
PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle
26 déc. , 22:47
OL : Endrick à Lyon, l'aventure a démarré
26 déc. , 22:30
Le PSG l’a bradé, sa valeur a déjà triplé
26 déc. , 22:00
Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour
26 déc. , 21:30
Mercato ralenti, Nantes s'est trop emballé
26 déc. , 21:15
CAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le Maroc

Derniers commentaires

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

Tout simplement, parce qu'il a raison.

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fofana est trop frèle, trop fragile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

