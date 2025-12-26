ICONSPORT_280801_0002

CAN 2025 : Zambie et Comores se neutralisent

CAN 202526 déc. , 20:29
parMehdi Lunay
0
CAN 2025, Groupe A, 2e journée
Un match nul, deux perdants. La Zambie et les Comores devaient absolument gagner pour espérer passer en huitièmes de finale. Finalement, on est resté à 0-0 après une rencontre très pauvre. Le temps fort était le but de l'ancien lyonnais Myziane Maolida (19e) pour les Comores. Mais, il était refusé par la VAR pour une semelle de Bourhane au départ de l'action. La Zambie a 2 points après 2 matchs avant de jouer le Maroc, les Comores ont une seule unité.
0
