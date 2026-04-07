Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Le Real exige un grand Mbappé, ou sinon...

Kylian Mbappé07 avr. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
Ce mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. La pression est immense sur les épaules d’un Kylian Mbappé plus que jamais critiqué.
Le Real Madrid aura fort à faire dans quelques heures face au Bayern Munich au Santiago-Bernabéu. Le club merengue sort d’une défaite en Liga et la pression pèse lourd sur les hommes d’Álvaro Arbeloa. Kylian Mbappé n’est pas épargné : l’attaquant français est dans l’œil du cyclone et devra se montrer à la hauteur devant son public, sous peine de subir de nouvelles critiques. C’est du moins ce qu’annonce la presse espagnole ces dernières heures.

Mbappé mis face à ses responsabilités 

Sur Marca, Raúl Varela a notamment mis l’accent sur Mbappé lors de son éditorial sur La Tribu, soulignant l’importance pour le Français d’assumer son statut : « Aujourd’hui est le jour, ou plutôt la nuit, pour que Kylian Mbappé quitte la face cachée de la lune. Savoir qu’une année de plus — et ce sont deux consécutives — le calendrier national ne va lui offrir aucun titre laisse un goût amer. Il ne reste plus que la Ligue des champions, pour que cette phase du mandat de Florentino Pérez ne se transforme pas en une sorte d’éclipse perpétuelle.
Le Bernabéu doit être le Cap Canaveral pour le décollage. Les Galactiques du XXIe siècle dans leur vol interstellaire autour de la planète Champions, à cent quatre-vingts minutes d’éviter un “Houston, nous avons un problème”. »

Lire aussi

Le record de Mbappé au PSG est tombéLe record de Mbappé au PSG est tombé
Le défi s’annonce toutefois de taille contre un Bayern Munich en pleine forme, qui récupérera Harry Kane pour l’occasion. Au tour précédent, le Real Madrid avait su élever son niveau de jeu face à Manchester City, mais Mbappé avait été presque absent. Il lui revient désormais de remettre l’église au milieu du village… ou de vivre une fin de saison compliquée. Dans le cas contraire, Marca souligne que le Bernabeu pourrait bien commencer à le siffler pour la première fois de la saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_254482_0097
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous

Vélodrome ICONSPORT_339026_0092
OM

Le Vélodrome se vide, l’OM brade toutes les places

Pavel Sulc ICONSPORT_363263_0115
OL

L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc

Fil Info

07 avr. , 17:23
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
07 avr. , 17:01
Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous
07 avr. , 17:00
Le Vélodrome se vide, l’OM brade toutes les places
07 avr. , 16:00
L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc
07 avr. , 15:30
PSG : L'aveu troublant de Luis Enrique sur Ekitike
07 avr. , 15:00
« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison
07 avr. , 14:30
Cette pépite oubliée de l’OM fait trembler l’ASSE
07 avr. , 14:00
La stat qui ruine la saison de l'OL
07 avr. , 13:40
L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

Derniers commentaires

Liverpool fait l'impasse sur le PSG, la bombe anglaise

Ils auraient dû décaler le match de Champions league 😂😂

L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

Pas besoin de ce fouteur de bordel…

PSG : L'aveu troublant de Luis Enrique sur Ekitike

Enriqué vt pas admettre k'il c trompé avec lui kom dit le proverbe le bossu ne voit jamais sa bosse tt est dit 🙊

« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison

Se trou. se pavanait devant les caméras kan il était commentateur en se prenant pour se k'il était mais c maintenant ô pied du mur k'on voit le vrai niveau du maçon lui n'a jamais eu le niveau

« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison

Oui, il s'ôterait un peu de pression. A Marseille ce n'est pas ce qui manque pour un entraineur.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading