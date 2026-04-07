Le Real exige un grand Mbappé, ou sinon...

Ce mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. La pression est immense sur les épaules d’un Kylian Mbappé plus que jamais critiqué.

Le Real Madrid aura fort à faire dans quelques heures face au Bayern Munich au Santiago-Bernabéu. Le club merengue sort d’une défaite en Liga et la pression pèse lourd sur les hommes d’Álvaro Arbeloa. Kylian Mbappé n’est pas épargné : l’attaquant français est dans l’œil du cyclone et devra se montrer à la hauteur devant son public, sous peine de subir de nouvelles critiques. C’est du moins ce qu’annonce la presse espagnole ces dernières heures.

Mbappé mis face à ses responsabilités

Sur Marca, Raúl Varela a notamment mis l’accent sur Mbappé lors de son éditorial sur La Tribu, soulignant l’importance pour le Français d’assumer son statut : « Aujourd’hui est le jour, ou plutôt la nuit, pour que Kylian Mbappé quitte la face cachée de la lune. Savoir qu’une année de plus — et ce sont deux consécutives — le calendrier national ne va lui offrir aucun titre laisse un goût amer. Il ne reste plus que la Ligue des champions, pour que cette phase du mandat de Florentino Pérez ne se transforme pas en une sorte d’éclipse perpétuelle.

Le Bernabéu doit être le Cap Canaveral pour le décollage. Les Galactiques du XXIe siècle dans leur vol interstellaire autour de la planète Champions, à cent quatre-vingts minutes d’éviter un “Houston, nous avons un problème”. »

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Le défi s’annonce toutefois de taille contre un Bayern Munich en pleine forme, qui récupérera Harry Kane pour l’occasion. Au tour précédent, le Real Madrid avait su élever son niveau de jeu face à Manchester City, mais Mbappé avait été presque absent. Il lui revient désormais de remettre l’église au milieu du village… ou de vivre une fin de saison compliquée. Dans le cas contraire, Marca souligne que le Bernabeu pourrait bien commencer à le siffler pour la première fois de la saison.