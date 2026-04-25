Le Real craint une nouvelle boulette avec Mbappé

Ou qui s'en prennent à l'entraîneur quoi qu'il arrive aussi, sans doute pour les mêmes raisons.
il y a bien que ce saboteur frileux et briseur de carrière qu'est Fonseca qui peut laisser au placard sa nouvelle victime Nartey autant de temps et laisser autant de crédit à Tessman qui a enchaîné un nombre de matchs catastrophiques. Au final c'est à cause de ce farfelu de Fonseca que cette tension naît avec les supporters de la même manière qu'il en créé d'autres dans tous les matchs faciles qu'on peut avoir en les rendant difficiles avec sa fameuse gastro qui lui colle au Q. Mais c'est pas grave il sait qu'il trouvera toujours un Sweet7812 qui viendra renifler sa merde en bon bouffon qu'il est lui et sa bande de groupie
Il ne sait faire que ça alors ne lui demande pas ça 😂🤣😂
Les Parias Cohortis sont des supporters de m.... ils sont agressifs et attaquent ceux qui ne pensent pas comme eux de manière violente
On dit quoi les parisiens ? Merci la LFP !... Merci Nasser !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🚨 Información de KYLIAN MBAPPÉ por @SQuirante • Ha sido sometido a una ecografía ✅ • El club quiere hacerle una resonancia para conocer la situación exacta del isquio del francés ❗