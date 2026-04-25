Le Real craint une nouvelle boulette avec Mbappé

Touché à la cuisse gauche, Kylian Mbappé n’a pas pu terminer le match contre le Betis (1-1) vendredi. L’attaquant du Real Madrid souffre d’une surcharge musculaire selon les premiers examens passés. Mais le staff médical, coupable d’une erreur grossière avec le Français il y a quelques semaines, veut être sûr du diagnostic.

Petite frayeur pour le Real Madrid. Lors du match contre le Betis vendredi, Kylian Mbappé a lui-même demandé à sortir à la 80e minute. L’attaquant madrilène n’avait pourtant reçu aucun coup mais l’entraîneur Alvaro Arbeloa a dû le remplacer par Gonzalo Garcia. Plus de peur que de mal pour le Français qui, d’après l’information donnée à l’AFP après la rencontre, ne souffre que d’une surcharge musculaire à la cuisse gauche.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a quand même passé une échographie ce samedi matin. Un examen positif, révèle le journaliste Sergio Quirante, qui ajoute que Kylian Mbappé va encore passer une IRM lundi afin d’en savoir plus sur sa blessure. Ce sont évidemment de bonnes nouvelles dans la mesure où le Merengue ne souffre d’aucune lésion musculaire à l’approche du Clasico à Barcelone. Mais d’après notre confrère de DAZN, co-diffuseur de la Liga en Espagne, le Real Madrid se montre prudent.

Et l’on comprend pourquoi quand on se souvient de la précédente mésaventure avec Kylian Mbappé. Difficile d’oublier l’incroyable boulette du staff médical il y a quelques semaines, lorsque les médecins du club avaient examiné le mauvais genou de l’attaquant. Le Real Madrid et son buteur avaient bien tenté de démentir cette anecdote gênante. Mais ce n’est sûrement pas un hasard si le Bondynois s’était déplacé jusqu’à Paris pour consulter un autre spécialiste. Cette fois, la blessure de Kylian Mbappé semble beaucoup moins grave. Il n’empêche que le Real Madrid veut être sûr d’éviter toute erreur de diagnostic.