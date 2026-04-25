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Ligue 1 : Le PSG fait le break et file vers le titre

Ligue 125 avr. , 20:55
parClaude Dautel
2
En s'imposant ce samedi à Angers (0-3), le Paris SG n'a pas raté l'occasion de creuser un écart conséquent avec le RC Lens, désormais relégué à six points.
Florian Thauvin le savait, en se contentant d'un point vendredi à Brest, le RC Lens avait probablement perdu son dernier espoir de devenir champion de France. Et 24 heures plus tard, le Paris Saint-Germain a effectivement mis un terme au suspense en Ligue 1. Dans une rencontre que le PSG a dominée sans trop forcer son talent, la formation de Luis Enrique s'est imposée 3 à 0 avec des buts signés Kang-in Lee (7e), Mayulu (39e) et Beraldo (52e).

Ramos voit bêtement rouge

A noter tout de même pour le Paris Saint-Germain, la sortie d'Achraf Hakimi à la pause, le défenseur international marocain semblant légèrement se plaindre d'une blessure, mais également l'expulsion de Gonçalo Ramos (74e, après deux cartons jaunes, le deuxième étant consécutif à une faute idiote sur le gardien angevin. Avant de recevoir le Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes, le PSG a donc l'esprit tranquille en Ligue 1, puisqu'à quatre journées de la fin, Paris a six points d'avance sur Lens, et une différence de buts très avantageuse.

Ligue 1

25 avril 2026 à 19:00
Angers SCO
0
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Lee7'Mayulu39'Lopes Beraldo52'
Chronologie
Composition
Statistiques
74
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
73
ENTRE
L. Mouton
Angers SCOAngers SCO
SORT
P. Capelle
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
72
ENTRE
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
67
ENTRE
G. Koyalipou
Angers SCOAngers SCO
SORT
P. Peter
Angers SCOAngers SCO
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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