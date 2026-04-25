Ligue 1 : Le PSG fait le break et file vers le titre

En s'imposant ce samedi à Angers (0-3), le Paris SG n'a pas raté l'occasion de creuser un écart conséquent avec le RC Lens, désormais relégué à six points.

Florian Thauvin le savait, en se contentant d'un point vendredi à Brest, le RC Lens avait probablement perdu son dernier espoir de devenir champion de France. Et 24 heures plus tard, le Paris Saint-Germain a effectivement mis un terme au suspense en Ligue 1. Dans une rencontre que le PSG a dominée sans trop forcer son talent, la formation de Luis Enrique s'est imposée 3 à 0 avec des buts signés Kang-in Lee (7e), Mayulu (39e) et Beraldo (52e).

Ramos voit bêtement rouge

A noter tout de même pour le Paris Saint-Germain, la sortie d'Achraf Hakimi à la pause, le défenseur international marocain semblant légèrement se plaindre d'une blessure, mais également l'expulsion de Gonçalo Ramos (74e, après deux cartons jaunes, le deuxième étant consécutif à une faute idiote sur le gardien angevin. Avant de recevoir le Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes, le PSG a donc l'esprit tranquille en Ligue 1, puisqu'à quatre journées de la fin, Paris a six points d'avance sur Lens, et une différence de buts très avantageuse.