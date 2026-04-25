Philippe Montanier digère mal ce KO
L'ASSE tombe au pire moment

ASSE : Philippe Montanier en a gros sur la patate

ASSE25 avr. , 22:45
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne était conscient que son équipe était passée au travers face à Troyes. Philippe Montanier veut désormais que les Verts se remettent la tête à l'endroit et finissent le travail.
Une semaine après la claque prise à Bastia, l'ASSE a tendu l'autre joue et c'est cette fois Troyes qui a giflé les Verts. Résultat, Saint-Etienne est désormais barragiste et n'a plus son destin dans les mains, Le Mans étant passé devant alors qu'il ne reste plus que deux journées de Championnat en Ligue 1. Philippe Montanier ne masquait pas sa déception, même s'il appelle ses joueurs à vite rectifier le tir avant le déplacement à Rodez, une formation invaincue depuis six mois.
« Si cela a été une soirée difficile ? Non, ça a été une soirée noire. Ça avait commencé vendredi avec Julien Le Cardinal, out. Puis même avant à Bastia, avec Mahmoud Jaber. Là, on perd Zuriko Davitashvili. Ça fait beaucoup mais c'est comme ça. Quand vous perdez deux matchs d'affilée, vous ne pouvez pas rester dans les deux premiers. Il va falloir lutter jusqu'au bout, a prévenu Philippe Montanier sur Beinsports. C’est l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui a gagné le match, on a été pénalisé par nos erreurs. On a un effectif déséquilibré, c'est comme ça. On a trois ou quatre joueurs majeurs en moins (...) Chaque match a sa vérité, on va lutter jusqu'au bout. Ça ne changera rien à notre problématique : il faudra gagner à Rodez et face à Amiens et après on verra ce qui se passera. »
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il y a bien que ce saboteur frileux et briseur de carrière qu'est Fonseca qui peut laisser au placard sa nouvelle victime Nartey autant de temps et laisser autant de crédit à Tessman qui a enchaîné un nombre de matchs catastrophiques. Au final c'est à cause de ce farfelu de Fonseca que cette tension naît avec les supporters de la même manière qu'il en créé d'autres dans tous les matchs faciles qu'on peut avoir en les rendant difficiles avec sa fameuse gastro qui lui colle au Q. Mais c'est pas grave il sait qu'il trouvera toujours un Sweet7812 qui viendra renifler sa merde en bon bouffon qu'il est lui et sa bande de groupie

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Il ne sait faire que ça alors ne lui demande pas ça 😂🤣😂

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Les Parias Cohortis sont des supporters de m.... ils sont agressifs et attaquent ceux qui ne pensent pas comme eux de manière violente

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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18
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153036212766-39

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