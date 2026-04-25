ASSE : Philippe Montanier en a gros sur la patate

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne était conscient que son équipe était passée au travers face à Troyes. Philippe Montanier veut désormais que les Verts se remettent la tête à l'endroit et finissent le travail.

Une semaine après la claque prise à Bastia, l'ASSE a tendu l'autre joue et c'est cette fois Troyes qui a giflé les Verts. Résultat, Saint-Etienne est désormais barragiste et n'a plus son destin dans les mains, Le Mans étant passé devant alors qu'il ne reste plus que deux journées de Championnat en Ligue 1. Philippe Montanier ne masquait pas sa déception, même s'il appelle ses joueurs à vite rectifier le tir avant le déplacement à Rodez, une formation invaincue depuis six mois.

« Si cela a été une soirée difficile ? Non, ça a été une soirée noire. Ça avait commencé vendredi avec Julien Le Cardinal, out. Puis même avant à Bastia, avec Mahmoud Jaber. Là, on perd Zuriko Davitashvili. Ça fait beaucoup mais c'est comme ça. Quand vous perdez deux matchs d'affilée, vous ne pouvez pas rester dans les deux premiers. Il va falloir lutter jusqu'au bout, a prévenu Philippe Montanier sur Beinsports. C’est l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui a gagné le match, on a été pénalisé par nos erreurs. On a un effectif déséquilibré, c'est comme ça. On a trois ou quatre joueurs majeurs en moins (...) Chaque match a sa vérité, on va lutter jusqu'au bout. Ça ne changera rien à notre problématique : il faudra gagner à Rodez et face à Amiens et après on verra ce qui se passera. »