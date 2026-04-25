L'OL a vexé Beinsports

La rencontre entre l'OL et Auxerre était diffusée ce samedi sur Beinsports, et c'est le seul match qui n'a pas profité d'une diffusion en clair. Lyon a fait un petit oubli corrigé par la chaîne sportive franco-qatarie.

Ce week-end, la LFP, via sa chaîne Ligue 1 +, a décidé de diffuser gratuitement la 31e journée de Ligue 1 afin de faire connaître la chaîne qui diffusera 100% de la L1 la saison prochaine à ceux qui ne sont pas abonnés. Cependant, Ligue 1+ ne diffusait pas la rencontre OL-AJA, qui était donnée par Beinsports, chaîne qui paie une grosse somme (78,5 millions d'euros) pour une rencontre par journée de championnat. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on a clairement oublié ou fait exprès de signaler à ses supporters qui n'étaient pas au Groupama Stadium qu'ils pouvaient regarder cette rencontre face à Auxerre en direct sur Beinsports. Un oubli qui a été rapidement remarqué par le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de la chaîne sportive.

Florent Houzot, c'est de lui qu'il s'agit, a cordialement fait remarquer à l'Olympique Lyonnais cette petite erreur de communication. « Bonjour l'OL le match sera en direct et en exclusivité sur @beinsports_FR », a commenté cordialement le patron de Beinsports, histoire que l'on n'oublie pas sa chaîne. Journaliste de L'Equipe, Sacha Nokovitch n'a pas manqué de souligner, rappelant en plus que Beinsports avait accepté le principe d'avancer cette rencontre initialement prévue à 17h : « Les clubs de Ligue 1 qui ne font pas la promo du diffuseur, ça ne plaît pas à beIN Sports… qui a par ailleurs accepté d’avancer le match à 15h. ». Tout le reste de cette journée de Championnat de Ligue 1 étant diffusé gratuitement sur Ligue 1+, le débat est terminé, même si on peut comprendre que la chaîne sportive franco-qatarie prenne les choses avec moins de philosophie.