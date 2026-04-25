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L2 : Troyes s'offre l'ASSE et la Ligue 1 !

Ligue 225 avr. , 21:58
parMehdi Lunay
0
32e journée de Ligue 2
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Troyes 0-3
Buts : Ifnaoui (53e), Bentayeb (89e), Detourbet (90e+6)
Saint-Etienne et Troyes se retrouvaient pour un choc au sommet crucial pour la montée. C'était surtout le cas pour l'ASSE, troisième au coup d'envoi après le match nul du Mans dans l'après-midi. Les Verts étaient stériles pendant la première partie du match, perdant Davitashvili sur blessure. Après le repos, Troyes frappait en premier via Ifnaoui. L'ESTAC passait proche du 2-0 à plusieurs reprises mais butait sur Larsonneur. Le gardien stéphanois craquait toutefois sur une frappe lointaine de Bentayeb, réalisant une énorme boulette. Detourbet venait corser l'addition dans les arrêts de jeu.
Avec ce succès, Troyes valide mathématiquement sa place en Ligue 1, possédant 7 points d'avance sur l'ASSE troisième. Les Verts prennent eux une claque et se rapprochent d'un périlleux barrage en fin de saison.

Ligue 2

25 avril 2026 à 20:00
Saint-Étienne
0
3
Match terminé
Troyes
Ifnaoui53'Bentayeb89'Detourbet90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Detourbet
TroyesTroyes
Remplacement
90
ENTRE
A. Phliponeau
TroyesTroyes
SORT
M. Adeline
TroyesTroyes
Remplacement
90
ENTRE
M. El Idrissy
TroyesTroyes
SORT
A. Mille
TroyesTroyes
But
89
T. Bentayeb
TroyesTroyes
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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