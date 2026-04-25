L2 : Troyes s'offre l'ASSE et la Ligue 1 !

32e journée de Ligue 2

Stade Geoffroy-Guichard

Buts : Ifnaoui (53e), Bentayeb (89e), Detourbet (90e+6)

Saint-Etienne et Troyes se retrouvaient pour un choc au sommet crucial pour la montée. C'était surtout le cas pour l'ASSE, troisième au coup d'envoi après le match nul du Mans dans l'après-midi. Les Verts étaient stériles pendant la première partie du match, perdant Davitashvili sur blessure. Après le repos, Troyes frappait en premier via Ifnaoui. L'ESTAC passait proche du 2-0 à plusieurs reprises mais butait sur Larsonneur. Le gardien stéphanois craquait toutefois sur une frappe lointaine de Bentayeb, réalisant une énorme boulette. Detourbet venait corser l'addition dans les arrêts de jeu.

Avec ce succès, Troyes valide mathématiquement sa place en Ligue 1, possédant 7 points d'avance sur l'ASSE troisième. Les Verts prennent eux une claque et se rapprochent d'un périlleux barrage en fin de saison.