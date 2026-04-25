L1 : Monaco craque sur le gong, la C1 s'envole

OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

il y a bien que ce saboteur frileux et briseur de carrière qu'est Fonseca qui peut laisser au placard sa nouvelle victime Nartey autant de temps et laisser autant de crédit à Tessman qui a enchaîné un nombre de matchs catastrophiques. Au final c'est à cause de ce farfelu de Fonseca que cette tension naît avec les supporters de la même manière qu'il en créé d'autres dans tous les matchs faciles qu'on peut avoir en les rendant difficiles avec sa fameuse gastro qui lui colle au Q. Mais c'est pas grave il sait qu'il trouvera toujours un Sweet7812 qui viendra renifler sa merde en bon bouffon qu'il est lui et sa bande de groupie