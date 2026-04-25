ICONSPORT_365086_0138

L1 : Monaco craque sur le gong, la C1 s'envole

Ligue 125 avr. , 22:59
parMehdi Lunay
0
31e journée de Ligue 1
Stadium Municipal
Toulouse-Monaco 2-2
Buts : Russell Rowe (61e), Emersonn (90e) pour Toulouse ; Teze (6e), Camara (18e) pour Monaco
Après deux matchs sans succès en Ligue 1, Monaco n'avait pas le droit à l'erreur à Toulouse. Le début de match était excellent avec une domination totale et deux buts surtout. Teze marquait de la tête avant une frappe sublime de Camara depuis l'entrée de la surface adverse. La tête dans le seau, le TFC se révoltait en fin de premier acte. Russell Rowe galvaudait deux belles situations notamment. Mais, le Canadien réglait la mire après le repos sur un bon service de Methalie.
Monaco n'arrivait pas à se mettre à l'abri. L'ASM subissait surtout les assauts toulousains. Hradecky devait réaliser une belle parade devant Cresswell (74e). Cependant, le gardien finlandais ne pouvait rien devant Emersonn qui arrachait le nul à la 90e minute. Longtemps 5e ce soir, Monaco reste 7e finalement derrière l'OM. Avec 51 points, 6 de moins que l'OL 3e, le podium s'est sans doute envolé ce soir pour le club du Rocher.

Ligue 1

25 avril 2026 à 21:05
Toulouse
Russell-Rowe61'Correia da Silva90'
2
2
Match terminé
Monaco
Teze6'Camara18'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Sauer
ToulouseToulouse
Remplacement
90
ENTRE
J. Vignolo
ToulouseToulouse
SORT
P. Diop
ToulouseToulouse
Remplacement
90
ENTRE
W. Kamanzi
ToulouseToulouse
SORT
D. Methalie
ToulouseToulouse
But
90
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Philippe Montanier digère mal ce KO
ASSE

ASSE : Philippe Montanier en a gros sur la patate

Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé
Kylian Mbappé

Le Real craint une nouvelle boulette avec Mbappé

ICONSPORT_365052_0193
OL

L'OL a vexé Beinsports

Fil Info

25 avr. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
25 avr. , 22:45
ASSE : Philippe Montanier en a gros sur la patate
25 avr. , 22:30
Le Real craint une nouvelle boulette avec Mbappé
25 avr. , 22:00
L'OL a vexé Beinsports
25 avr. , 22:00
L2 : Programme TV et résultats de la 32e journée
25 avr. , 21:58
L2 : Troyes s'offre l'ASSE et la Ligue 1 !
25 avr. , 21:50
Le PSG réagit à la bagarre entre ses supporters
25 avr. , 21:30
L’OM a envoyé Robinio Vaz dans un sacré bourbier
25 avr. , 20:55
Ligue 1 : Le PSG fait le break et file vers le titre

Derniers commentaires

OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

Ou qui s'en prennent à l'entraîneur quoi qu'il arrive aussi, sans doute pour les mêmes raisons.

OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

il y a bien que ce saboteur frileux et briseur de carrière qu'est Fonseca qui peut laisser au placard sa nouvelle victime Nartey autant de temps et laisser autant de crédit à Tessman qui a enchaîné un nombre de matchs catastrophiques. Au final c'est à cause de ce farfelu de Fonseca que cette tension naît avec les supporters de la même manière qu'il en créé d'autres dans tous les matchs faciles qu'on peut avoir en les rendant difficiles avec sa fameuse gastro qui lui colle au Q. Mais c'est pas grave il sait qu'il trouvera toujours un Sweet7812 qui viendra renifler sa merde en bon bouffon qu'il est lui et sa bande de groupie

Ligue 1 : Le PSG fait le break et file vers le titre

Il ne sait faire que ça alors ne lui demande pas ça 😂🤣😂

Le PSG réagit à la bagarre entre ses supporters

Les Parias Cohortis sont des supporters de m.... ils sont agressifs et attaquent ceux qui ne pensent pas comme eux de manière violente

Ligue 1 : Le PSG fait le break et file vers le titre

On dit quoi les parisiens ? Merci la LFP !... Merci Nasser !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading