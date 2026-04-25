L’OM a envoyé Robinio Vaz dans un sacré bourbier

Transféré à la Roma cet hiver, le jeune Robinio Vaz se retrouve dans une situation complexe. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a signé sans la validation de son entraîneur Gian Piero Gasperini, persuadé que sa recrue n’a pas encore le niveau pour évoluer en Serie A.

Robinio Vaz pourrait vite regretter son choix de carrière. Depuis sa signature à la Roma cet hiver, l’attaquant de 19 ans n’a disputé que 11 matchs toutes compétitions confondues, sans la moindre titularisation. Il est clair que le Français n’a pas les faveurs de son entraîneur Gian Piero Gasperini.

En réalité, l’Italien ne souhaitait même pas l’intégrer à son effectif. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille était surtout désiré par la direction, raconte le quotidien La Repubblica. De son côté, le coach des Giallorossi militait pour la venue d’un avant-centre beaucoup plus confirmé. Rien à voir avec le profil de Robinio Vaz qui ne s’était pas encore imposé dans la cité phocéenne avant d’atterrir dans la capitale italienne à cause d'un désaccord pour sa prolongation de contrat.

C’est pourquoi Gian Piero Gasperini aurait estimé à son arrivée que le jeune talent devait d’abord « passer deux ans en Serie B » afin d’acquérir l’expérience et la maturité nécessaires pour jouer à la Roma. Une révélation inquiétante pour Robinio Vaz qui, malgré son premier but inscrit en Serie A le mois dernier, c’était lors d’une victoire face à Lecce (1-0), a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de convaincre son entraîneur de lui faire une place dans le onze.

Manifestement, la recrue hivernale subit les tensions entre le coach italien et des dirigeants beaucoup plus emballés par son profil. A tel point que la Roma avait misé 22 millions d’euros sur son transfert, plus 3 millions d’euros en bonus. Un investissement énorme pour un simple joueur de niveau D2 italienne.