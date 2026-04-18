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Kylian Mbappé - Real Madrid

Le Real accorde un incroyable privilège à Mbappé

Kylian Mbappé18 avr. , 20:00
parEric Bethsy
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Malgré les critiques, Kylian Mbappé garde l’entière confiance du Real Madrid. La Maison Blanche, prête à vendre n’importe quel joueur cet été, considère l’attaquant français comme le seul intouchable de son effectif.
C’est l’éternel débat au sujet de Kylian Mbappé. Au Paris Saint-Germain déjà, beaucoup accusaient le Français de nuire au collectif. Sa réticence totalement assumée dans le travail défensif posait problème. Et la réussite des Parisiens après son départ confirme cette théorie étant donné que Luis Enrique a mis en place un collectif parfaitement huilé. Rien à voir avec le manque d’équilibre régulièrement constaté au Real Madrid. En Espagne aussi, de nombreux observateurs estiment que les Merengue se comportent mieux en l’absence de leur meilleur buteur.
Ce n’est évidemment pas l’avis du Real Madrid. Au sein de la Maison Blanche, l’entraîneur Alvaro Arbeloa ne se pose pas la question au moment de titulariser Kylian Mbappé. Il n’y a pas non plus le moindre doute au niveau de la direction. Agacés par ce qui ressemble de plus en plus à une saison blanche, les dirigeants madrilènes ont pris une décision forte, affirme le média Don Balon. Cet été, personne ne sera retenu… sauf Kylian Mbappé ! L’ancien joueur de l’AS Monaco est considéré comme le leader du groupe et le Real Madrid souhaite rebâtir une équipe autour de lui.

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De quoi confirmer la tendance selon laquelle le Bondynois serait le chouchou du président Florentino Pérez. Une chose est sûre, c’est que d’autres Merengue ne vont pas apprécier. Les stars Vinicius Junior et Jude Bellingham, également connues pour leur ego, risquent de manifester leur mécontentement. Ce n’est pas un hasard si le Brésilien réclame un salaire supérieur à celui de l’international tricolore, au risque de voir ses supérieurs le pousser vers la sortie à un an de la fin de son contrat.
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Derniers commentaires

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

Comment voulez vous que l'om arrive à quoique ce soit avec la paire de centraux Pavard Balerdi c'est le clown circus à eux seuls !😂

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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