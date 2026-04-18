Le Real accorde un incroyable privilège à Mbappé

Malgré les critiques, Kylian Mbappé garde l’entière confiance du Real Madrid. La Maison Blanche, prête à vendre n’importe quel joueur cet été, considère l’attaquant français comme le seul intouchable de son effectif.

C’est l’éternel débat au sujet de Kylian Mbappé . Au Paris Saint-Germain déjà, beaucoup accusaient le Français de nuire au collectif. Sa réticence totalement assumée dans le travail défensif posait problème. Et la réussite des Parisiens après son départ confirme cette théorie étant donné que Luis Enrique a mis en place un collectif parfaitement huilé. Rien à voir avec le manque d’équilibre régulièrement constaté au Real Madrid. En Espagne aussi, de nombreux observateurs estiment que les Merengue se comportent mieux en l’absence de leur meilleur buteur.

Ce n’est évidemment pas l’avis du Real Madrid. Au sein de la Maison Blanche, l’entraîneur Alvaro Arbeloa ne se pose pas la question au moment de titulariser Kylian Mbappé. Il n’y a pas non plus le moindre doute au niveau de la direction. Agacés par ce qui ressemble de plus en plus à une saison blanche, les dirigeants madrilènes ont pris une décision forte, affirme le média Don Balon. Cet été, personne ne sera retenu… sauf Kylian Mbappé ! L’ancien joueur de l’AS Monaco est considéré comme le leader du groupe et le Real Madrid souhaite rebâtir une équipe autour de lui.

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De quoi confirmer la tendance selon laquelle le Bondynois serait le chouchou du président Florentino Pérez. Une chose est sûre, c’est que d’autres Merengue ne vont pas apprécier. Les stars Vinicius Junior et Jude Bellingham, également connues pour leur ego, risquent de manifester leur mécontentement. Ce n’est pas un hasard si le Brésilien réclame un salaire supérieur à celui de l’international tricolore, au risque de voir ses supérieurs le pousser vers la sortie à un an de la fin de son contrat.