Le PSG plutôt que le Real, Paris explique le choix de Mbappé

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain a bluffé une grande majorité des observateurs du football en réussissant à convaincre Kylian Mbappé de prolonger alors que le Real Madrid l’accueillait à bras ouverts.

Le dossier qui a enflammé le mois de mai sur sa fin, a laissé sans voix le Real Madrid et ses partisans. Même le président de la Liga a envoyé une énorme pique contre le PSG, estimant que Kylian Mbappé avait fait un choix dicté par l’argent. Et que cet argent provenait d’un état et pourrissait le football. Javier Tebas a même annoncé qu’il allait porter plainte auprès des instances suisses et françaises pour cette concurrence qu’il estime illégale et nocive pour le football. « Pire que la SuperLeague », à ses yeux.

Bien évidemment, du côté du Paris SG, la vision des choses est radicalement différente. Kylian Mbappé avait ainsi mis en avant son attachement à Paris et à la France pour donner l’une des raisons de sa prolongation de contrat. En plus de cela, il y a le prestige d’être le premier à remporter une Ligue des Champions avec le PSG, ce qui pourrait le faire entrer dans la légende. Il suffit de voir avec quelle émotion les Marseillais parlent du titre de l’OM en 1993, encore 30 ans après, pour savoir qu’un titre suprême européen pour un club français marque les esprits. Même si le PSG ne sera pas « à jamais le premier » dans ce palmarès tricolore.

Le prestige de gagner avec le PSG pour Mbappé

En tout cas, à Paris, Jean-Claude Blanc a totalement validé le prestige que cela pouvait représenter de gagner avec un club français, alors que remporter une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid parait plus commun à ses yeux. « Je pense qu’il est très sincère lorsqu’il parle de ce côté patriotique. Gagner en France, à Paris, ça a une autre saveur que le faire dans un autre club. Moi, je le prends au premier degré. J’aime beaucoup Kylian, que j’ai vu grandir et se transformer, devenir un leader du vestiaire sur ces cinq dernières années. Je suis très heureux qu’il continue avec nous. Je suis très admiratif de sa carrière et de la manière dont il la gère avec son entourage. C’est un très bon signal et on a vu l’impact immédiat. Tout le monde s’est projeté dans les prochaines saisons pour dire: ‘Cette équipe-là, qui nous donne beaucoup d’émotions, on a envie de la suivre et de l’aimer. On va faire de grandes choses ensemble’ », a livré le directeur général du Paris SG dans le podcast « Pause ».

Kylian Mbappé et le PSG sont donc repartis pour trois ans, avec pour mission d’aller chercher cette fameuse Ligue des Champions. Et pour le moment, tout le monde est concentré sur cette révolution tant attendue à Paris, même si cela tarde à se décanter. Pas de quoi faire regretter son choix à l’attaquant de l’équipe de France, impatient de voir le nouveau visage du Paris SG pour la saison prochaine.