Le PSG a gagné, Mbappé trahi par Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est sous contrat au PSG jusqu'en 2024 au moins. Après cela, tous les scénarios sont possibles, y compris signer au Real Madrid. Mais, chez les Merengues, on ne veut pas en entendre parler malgré tout le bien que pense le Français du club.

En mai dernier, contre toute attente, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG plutôt que de signer au Real Madrid. Les Parisiens triomphaient ainsi des Madrilènes après des mois d'âpres combats dans la sphère privée comme médiatique. Cette décision a été mal vécue à Madrid, où l'on considère la volte-face du Français comme un terrible affront. La presse espagnole ajoutait même ces derniers jours que Mbappé avait communiqué son choix à Florentino Perez d'un simple SMS. Le président des Merengues a très mal pris la chose et il est loin d'être le seul, au point que l'avenir du numéro 7 du Paris Saint-Germain ne paraît plus clairement être du côté des champions d'Europe.

Le Real Madrid n'a pas besoin de signer Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

El Debate assurait que Perez avait fait une croix définitive sur Kylian Mbappé. Plus généralement, c'est tout Madrid et une bonne partie de l'Espagne qui ne veulent plus entendre parler d'un transfert de Kylian Mbappé au Real. Et ce malgré le fait que le joueur voit son contrat avec le PSG expirer possiblement en 2024, l'engagement annoncé jusqu'en 2025 étant lié à une clause dont on ne connaît pas le secret. Kylian Mbappé s'est aussi montré plutôt élogieux avec le club merengue ces derniers temps mais cela reste insuffisant aux yeux des supporters et du Real Madrid, clairement vexés par le revirement de la star tricolore.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, au-delà des considérations psychologiques et d'orgueil, le recrutement de Kylian Mbappé ne se justifie plus à l'heure actuelle du côté de Santiago-Bernabeu. Et ce dimanche, Mundo Deportivo indique que le Real Madrid préfère faire confiance à Vinicius Junior qui progresse considérablement depuis quelques mois. Le Brésilien est constamment décisif et s'est très bien inséré au collectif madrilène. Il serait dommage de lui couper les ailes d'autant que Mbappé viendrait pour lui prendre sa place sur le terrain. Pragmatique, Florentino Perez ne peut écarter un joueur qui vient de rapporter sa 14e Ligue des champions au Real Madrid. Alors que le mercato 2022 s'est achevé depuis moins d'un mois, on est cependant bien conscient que le dossier Kylian Mbappé reviendra rapidement dans l'actualité, surtout si le PSG n'a pas répondu aux attentes de sa star française.