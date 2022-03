Le melon de Mbappé, une chance pour le Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'énorme ambition de Kylian Mbappé peut parfois être mal vue en France. Ce ne sera pas le cas en Espagne assure Fred Hermel.

Kylian Mbappé a frappé fort avec l’équipe de France ce mardi soir contre l’Afrique du Sud. En un seul match, il a inscrit deux buts et à cette vitesse, il va forcément marquer l’histoire des Bleus s’il continue sur ce rythme. Fidèle à ses habitudes, l’attaquant du PSG a affiché sa volonté de surpasser toutes les marques précédentes, et il n’entend pas perdre de temps pour cela. Une ambition toujours très élevée qui correspond aussi à ses propos où il affiche ses objectifs sans sourciller. Sur RMC, cela a dérangé Daniel Riolo, pour qui Mbappé joue un peu trop pour sa pomme, et cela risque de peser chez ses coéquipiers le jour où ça marchera un peu moins bien. « J’ai parfois l’impression qu’il ne donnera jamais son ballon, qu’il frappera même si la position n’est pas bonne. Quand tu as la mentalité de Mbappé, il faut que ça marche. Pour l’instant ça va », a glissé le consultant de RMC, pour qui les choses pourraient se compliquer à l’avenir.

Un avis qui n’est pas partagé au sein de la radio, puisque Frederic Hermel estime lui que Mbappé a toutes les raisons du monde d’afficher ses ambitions. « Heureusement qu’il est ambitieux. Le type qui est international et peut-être parti pour gagner 4-5 Ballons d’Or - s’il change de club - et qui n’est pas ambitieux, je ne le comprendrais pas. C’est le moteur individuel qui sert le collectif. Je ne comprends pas que dans ce sport qui est une compétition, on pointe du doigt le joueur compétitif. Comme Cristiano Ronaldo au Real, leur ambition personnelle entraîne tout le monde. Heureusement que y’a des leaders comme ça », a souligné le spécialiste du football espagnol, pour qui cette ambition énorme chez Mbappé ne sera clairement pas un problème au Real Madrid.