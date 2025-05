LdC ‍: L'Inter Milan gagne la demi du siècle ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Demi-finale retour de la Ligue des champions :

Stade Giuseppe-Meazza

Inter Milan-Barcelone 4-3 après prolongation (aller 3-3)

Buts pour l'Inter : L.Martinez (21e), Calhanoglu (45e+1 sur pen.), Acerbi (90e+3), Frattesi (99e)

Buts pour le Barça : E.Garcia (54e), Olmo (60e), Raphinha (88e)

L'Inter Milan et Barcelone ont encore offert un scénario fou et un spectacle hallucinant. Après un nouveau 3-3 dans le temps réglementaire, l'Inter a eu le dernier mot dans la prolongation 4-3. Les Italiens joueront leur deuxième finale de C1 en trois ans.

Après un premier match fou, cette seconde manche entre le discipliné Inter et la fantasque bande à Yamal était très indécise sur le papier. Si le Barça mettait le pied sur le ballon, les Italiens étaient bien plus dangereux. Barella testait Szczesny d'une superbe volée (20e) avant que Lautaro Martinez ne place son équipe en tête. L'Argentin concluait facilement un beau mouvement initié par Dimarco puis Dumfries. Le Barça était méconnaissable en première période avec un duo Raphinha-Yamal peu en réussite. En face, Martinez était létal. L'attaquant intériste provoquait la faute de Cubarsi dans la surface. Accordé avec la VAR, le penalty était transformé par Calhanoglu.

RAPHINHA MARQUE À LA 88ÈME MINUTE !!!! CE MATCH EST FOU ! 😱#InterBarça | #UCL pic.twitter.com/ekwtT1eVrU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2025

Le Barça a encore remonté deux buts de retard

Mené 2-0, le Barça était dos au mur. Mais comme souvent cette saison, les Catalans avaient de la ressource. Gerard Martin adressait un bon centre, repris de volée par Eric Garcia. Le remplaçant de Koundé était proche du doublé mais Sommer réalisait un arrêt exceptionnel (57e). C'est finalement Olmo qui marquait le deuxième but barcelonais avec une tête plongeante sur un centre de l'inévitable Martin. Yamal était proche d'obtenir un penalty (68e) mais Mkhitaryan le taclait fautivement juste avant la surface. Le Barça poussait et Raphinha donnait l'avantage aux Catalans. Mais, les deux équipes ne pouvaient pas se lâcher. Acerbi montait dans les arrêts de jeu et crucifiait Szczesny pour arracher la prolongation.

C'EST IRRÉEL, ACERBI ÉGALISE DANS LES ARRÊTS DE JEU, CE MATCH VA EN PROLONGATION 🤯💥😱#InterBarça | #UCL pic.twitter.com/W0hfq39shd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2025

Revenu de nul part, le club italien reprenait les devants sur une frappe placée de Frattesi. Yamal tentait de rétablir l'égalité mais sa superbe frappe enroulée était détournée par Sommer (114e). Le gardien suisse était attentif sur un corner direct de Raphinha (119e). L'Inter tenait le coup pour l'emporter 4-3. Les Nerazzuri défieront le vainqueur de PSG-Arsenal en finale à Munich, un privilège qu'ils n'ont pas volé.