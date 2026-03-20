Florian Thauvin

TV : Lens - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 120 mars , 16:40
parEric Bethsy
0
Six jours après sa défaite à Lorient (2-1), Lens va tenter de se relancer contre Angers ce vendredi.

Quelle heure pour Lens - Angers ?

Freiné dans la course au titre, Lens doit reprendre sa marche en avant, ne serait-ce que pour éviter de voir son poursuivant marseillais se rapprocher encore un peu plus. Les Sang et Or partiront nettement favoris pour cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné par l'arbitre Stéphanie Frappart ce vendredi à 20h45 à Bollaert.

Sur quelle chaîne suivre Lens - Angers ?

Comme d'habitude le vendredi soir, ce match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1 sera diffusé par la chaîne Ligue 1+.

Les compos probables de Lens - Angers :

Pierre Sage devra encore patienter avant de pouvoir aligner son équipe type. Parmi les principaux absents, l'entraîneur artésien sera notamment privé de Ruben Aguilar, Samson Baidoo et Wesley Saïd, blessés. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a quand même de quoi dessiner un onze compétitif.
La compo probable de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Sima - Edouard.

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Du côté angevin, le double accord avec Lens réduit les possibilités d'Alexandre Dujeux. Le gardien Hervé Koffi et l'attaquant Goduine Koyalipou, prêtés par les Sang et Or, ne sont pas autorisés à jouer contre leur club. A noter aussi les absences du latéral gauche Jacques Ekomié et du jeune avant-centre Prosper Peter.
La compo probable d'Angers : Pona - Biumla, Camara, Lefort - Raolisoa, Belkhdim, Belkebla, Van Den Boomen, Hanin - Sbaï, Djibrin.

Ligue 1

20 mars 2026 à 20:45
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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