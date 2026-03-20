OL : Paulo Fonseca frappé par la malédiction

Est-ce si surprenant ? Après tout le but de la lfp est de nous abattre et donc favoriser Lens. On mettra l'équipe B voire C tant pis et on perdra des points ils seront contents. Bizzarrement là les gros haters de base ne trouveront rien à redire puisque ça pénalise le vilain PSG
Et du coup ils méritent d'être poignardés ?!! Allô débile !!!
Ah ces saletés de lyonnais......c'est la lie du pays, un pur coupe gorge même pour du foot !
Vu les relations diplomatiques c'est sûrement la finalité oui 🤢🤢🤢🤢
Ce qui serait totalement logique vu les fraudes exercées ! Et quid de la Ldc ?! Ils doivent être destitués !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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La dernière fois que le Celta Vigo s'était qualifié sans avoir gagné son match aller à domicile en phase à élimination directe de Ligue Europa, c'était contre le Shakhtar Donetsk en 16es de finale en 2016/17 (défaite 0-1 à l'aller, victoire 0-2 au retour). Le coach du Shakhtar