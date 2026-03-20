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OL : Paulo Fonseca frappé par la malédiction

OL20 mars , 16:20
parNathan Hanini
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Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a vécu une soirée difficile. Les Gones ont été éliminés de l’Europa League par le Celta de Vigo après une défaite à domicile 2-0. Les Espagnols ne sont pas à leur coup d’essai concernant l’élimination d’une équipe de Paulo Fonseca.
Désillusion pour l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir en Europa League, le club rhodanien a été éliminé en huitième de finale par le Celta de Vigo. Une semaine après le match nul en Espagne (1-1), le septuple champion de France peut nourrir des regrets. Le carton rouge de Moussa Niakhaté après 20 minutes de jeu n’a pas aidé les hommes de Paulo Fonseca. Les Gones enchaînent un septième match sans victoire toutes compétitions confondues. Pour Paulo Fonseca, cette élimination contre le Celta de Vigo ne lui rappelle pas de bons souvenirs.

Fonseca ne s’en sort pas contre Vigo

Selon Stats Foot, le Celta de Vigo ne s’était plus qualifié en Coupe d’Europe sans avoir gagné le match aller depuis la saison 2016-2017. À l’époque la formation espagnole avait éliminé le Shakhtar Donetsk entraîné à ce moment-là par Paulo Fonseca. L’équipe ukrainienne était sous l’égide du natif de Maputo pendant trois saisons entre 2016 et 2019 avant son départ vers la Roma. Le technicien portugais n’a donc pas de réussite face aux Os Célticos. « Le principal sera de récupérer mentalement. C'est frustrant parce que nous pensions pouvoir aller loin dans cette compétition. Maintenant, nous devons réagir, » a expliqué le technicien rhodanien en conférence de presse. L’OL va désormais préparer la réception de Monaco en Ligue 1. Le septuple champion de France ne pourra compter sur aucun retour selon son entraîneur excepté ceux déjà revenus ce jeudi en Europe. Cela se traduit par les absences de Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Malick Fofana. À noter la suspension de Tyler Morton pour la rencontre.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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