L'offre tombe, Mbappé va narguer le PSG ET le Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé sera officiellement à l'écoute des offres à partir de ce lundi, et la première proposition va tomber. Elle aura pour but de mettre encore un peu plus le bazar dans ce dossier qui passionne au PSG et au Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé va connaitre une nouvelle saison à partir de ce lundi, et les informations dévoilées chez les spécialistes ou les médias majeurs se multiplient. Ce samedi 30 décembre, plusieurs sources attaquent le dossier de l’attaquant du PSG qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Cela vient tout d’abord d’Espagne, où Marca affirme que l’international français va être pris à la gorge d’entrée de jeu au mois de janvier, et que les dirigeants du Real Madrid vont lui demander de prendre position en vue de sa décision en fin de saison. Sans une réponse positive ou un simple clin d’oeil avant le 15 janvier, le club espagnol préviendrait le joueur que sa signature n’est pas non plus une priorité première. La poigne de Florentino Pérez dans ce dossier semble très ferme, sachant que le président de la Casa Blanca a déjà du prendre des décisions fortes, comme le fait de ne pas recruter d’avant-centre malgré le départ de Karim Benzema, ce qui a beaucoup surpris mais n’empêche pas le Real d’être largement dans ses objectifs à la mi-saison.

Le PSG est serein, ça change

Le coup de pression du Real Madrid donc, face à la sérénité du PSG. Selon L’Equipe, qui consacre sa Une et une double page au dossier Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi estime avoir très bien géré le dossier. Même le coup de sang de cet été lui a permis d’économiser plus de 80 millions d’euros de primes auxquelles le Kid de Bondy a renoncé pour pouvoir réintégrer l’effectif professionnel. Résultat, le Paris SG se veut posé et attend de discuter vers la fin de saison, pas avant sauf en cas de volonté du clan Mbappé bien évidemment.

A ce sujet, et c’est la troisième information de ce samedi, le compte spécialisé PSG Inside Actu, qui suit le dossier de près, confirme en effet que Kylian Mbappé ne discute pas avec les dirigeants parisiens, mais que les échanges sont quand même bien présents entre ses représentants et les responsables du PSG. L’attaquant des champions de France passera à l’action si jamais l’accord est trouvé sur les grandes lignes, mais uniquement s’il est dans l’état d’esprit de rester.

Zéro ultimatum, l'offre de MU va mettre le bazar

L’idée est donc de calmer le jeu alors que la saison du PSG, et notamment la performance en Ligue des Champions, sera forcément décisive. Cette période d’incertitude va permettre à un club de tenter sa chance. Et ce n’est ni le PSG, ni le Real Madrid. PSG Inside Actu affirme que Manchester United a préparé une offre et Mbappé va la recevoir dès le mois de janvier, en vue d’une signature cet été. Le club anglais, repris récemment en partie par Jim Ratcliffe, qui n’a racheté que 25 % mais qui en a désormais les commandes, va faire une offre colossale et sans date d’expiration, ni ultimatum. Cela veut dire que Mbappé pourra l’accepter à tout moment, et pourra même la brandir au nez du PSG ou du Real Madrid pour mieux négocier sa future arrivée. Une façon pour les Red Devils de jouer leur carte à fond, quitte à mettre le feu à ce dossier. Une preuve également que cette offre sera forcément colossale, car Manchester United ne peut pas se permettre de faire une proposition qui n’impressionnera pas le clan Mbappé, déjà bien gâté par le Qatar et le PSG.