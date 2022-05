Kylian Mbappé va le regretter, le Real prend la parole

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, ça ne se refuse pas. C’est surtout ça qui a surpris en Espagne avec l’annonce, la semaine dernière, de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

La claque est difficile à digérer d’autant plus que l’attaquant parisien avait reçu un accueil assez inédit pour un joueur d’une équipe adverse, lors de son passage en Ligue des Champions à Santiago Bernabeu. Un accueil en guise de bienvenu avec quelques mois d’avance, mais qui pourrait la prochaine fois se transformer en bronca. En effet, les socios madrilènes n’apprécient pas de voir Kylian Mbappé refuser une nouvelle fois la possibilité de signer pour leur club. Et en tant que joueur emblématique de la Maison Blanche, Dani Carvajal n’a pas non plus compris. Pour le défenseur du Real, né et formé à Madrid, l’attaquant français pourrait bien regretter son choix dans les années à venir.

Mbappé sous pression du Qatar

« Le garçon a subi beaucoup de pression de Paris, des cheikhs, du PSG lui-même et les fans l'aiment beaucoup. Maintenant, si je suis honnête, quand le Real Madrid vous veut, il est très difficile de dire non et il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Tu dois te mettre à sa place. Il est Français et vient de Paris. Il joue pour le PSG, il est le meilleur joueur de son pays et il doit être très difficile de sortir de cette zone de confort. Mais j'insiste, il y a des trains qui ne passent qu'une fois et Madrid est au-dessus de tous les joueurs », a prévenu l’expérimenté latéral, qui ne veut pas que l’actualité soit polluée par la décision de Kylian Mbappé. En tout cas, le message est passé, le Real pourrait bien être lassé par le fait d'avoir été snobé à deux reprises par l'international français, et il n'est pas certain que l'opération séduction soit de nouveau de mise dans quelques années, quand Mbappé se demandera s'il poursuit encore sa carrière au PSG.

Les joueurs du Real comprennent Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

A Madrid en tout cas, on ne comprend pas forcément ce choix, même si les joueurs sont tout de même plus mesurés que les socios ou les médias espagnols. En effet, le son de cloche est similaire du côté de Rodrygo, l’un des jokers offensifs de la Maison Blanche. Si le Brésilien va profiter de cette non-venue pour récupérer peut-être un peu de temps de jeu la saison prochaine, il estime que cette décision ne doit pas non plus faire tant parler que ça. « Si je pense que Mbappé s'est moqué du Real Madrid ? Je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus venir. En fin de compte, c’est son choix on le respecte, c'est un joueur du PSG. Nous devons se concentrer sur la finale de Ligue des Champions », a demandé l’ailier du Real Madrid, pour qui le vestiaire merengue doit clairement passer à autre chose. Du côté des Français de l’effectif, si Karim Benzema a publié un message vengeur sur les réseaux sociaux en apprenant la décision de son compatriote, c’est pour le moment silence radio. Une petite explication, ou du moins une discussion, aura certainement lieu la semaine prochaine à Clairefontaine, où tout le monde doit se retrouver pour préparer les matchs de Ligue des Nations de l’équipe de France.