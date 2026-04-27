Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé KO contre Munich

Kylian Mbappé sérieusement blessé, Madrid fait une annonce

Kylian Mbappé27 avr. , 13:37
parClaude Dautel
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Remplacé en fin de match vendredi soir lors du match entre le Real Madrid et le Betis Séville, Kylian Mbappé souffre d'un problème musculaire, a confirmé ce lundi le club espagnol.
A un peu plus d'un mois et demi du Mondial, Didier Deschamps doit commencer à avoir des sueurs froides. En effet, dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé avait passé ce lundi des examens suite au problème rencontré par la star française lors du match face au Betis Séville vendredi. « Kylian Mbappé souffre d'une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son rétablissement sera suivi de près », précise le staff médical du Real Madrid.
Selon différents médias espagnols, l'attaquant français des Merengue est d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à l'Espanyol Barcelone le week-end prochain. Cependant, il serait également incertain pour le dernier Clasico de la saison programmé le dimanche 10 mai à 21 heures. Ces dernières heures, il se chuchotait du côté du Real Madrid que Kylian Mbappé pourrait ne pas rejouer cette saison avec son club afin d'être à 100% physiquement avec l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Une version que l'annonce du Real Madrid met tout de même à mal.
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