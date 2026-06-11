Tout savoir sur le Mondial, groupe par groupe

L'édition 2026 de la Coupe du monde sera co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le tournoi, dont le nombre d'équipes est passé de 32 à 48 et qui se déroulera dans 16 villes, aura lieu du 11 juin au 19 juillet.

Voici le détail des équipes participantes, de leur parcours vers la compétition et de quelques noms à suivre.

GROUPE A

MEXIQUE

Hôte de la Coupe du monde pour la troisième fois, le Mexique s'est qualifié d'office et disputera le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud au stade Azteca, une reprise du match qui avait donné le coup d'envoi du tournoi de 2010 dans la nation africaine.

Le sélectionneur Javier Aguirre misera sur un mélange de jeunesse et d’expérience, avec l’attaquant de Fulham Raúl Jiménez et le gardien vétéran Guillermo Ochoa, rejoints par le milieu de terrain de Tijuana Gilberto Mora, âgé de 17 ans et plus jeune joueur du tournoi, dans l’espoir de dépasser les quarts de finale, leur meilleur résultat à ce jour.

Avec sa sélection dans l'équipe, Guillermo Ochoa aura participé à six Coupes du monde, un record qu'il partagera avec le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi.

AFRIQUE DU SUD

L'Afrique du Sud, bien qu'ayant été privée de trois points lors de ses qualifications pour avoir aligné un joueur inéligible, s'est qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 après une victoire (3-0) contre le Rwanda en octobre 2025.

Ce sera la quatrième participation à la Coupe du monde pour les Bafana Bafana, “les garçons” en langue zouloue, qui n’ont encore jamais dépassé la phase de groupes.

L'ailier des Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, l'un des talents les plus prometteurs de son équipe, sera à suivre de près.

CORÉE DU SUD

La Corée du Sud a écrasé ses adversaires pour se qualifier pour sa 11ème Coupe du monde consécutive depuis 1986.

Après avoir battu l’Irak en juin 2025, la Corée du Sud a assuré sa place pour cette édition avec une confortable avance de 6 points sur la Jordanie, deuxième, alors qu’il restait encore un match à disputer dans la phase finale des qualifications.

L'équipe, qui a obtenu son meilleur résultat en tant que co-organisatrice du tournoi de 2002 avec une quatrième place, s'appuiera sur des joueurs tels que Kang-in Lee, du Paris Saint-Germain, et l'ancien capitaine des Tottenham Hotspurs, Heung-Min Son.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La République tchèque a décroché sa place à l'issue de deux séries de tirs au but dramatiques lors des qualifications européennes, en battant l'Irlande et le Danemark, après qu'une deuxième place dans la phase de groupes derrière la Croatie l'ait contrainte à emprunter le chemin difficile des barrages.

La République tchèque, deux fois finaliste au cours du siècle dernier sous le nom de Tchécoslovaquie, n’a pas réussi à dépasser la phase de groupes en 2006, sa seule participation à la Coupe du monde depuis sa séparation d’avec la Slovaquie.

L'équipe comptera sur des joueurs expérimentés comme Patrik Schick (Leverkusen), Tomas Soucek (West Ham) et Pavel Sulc (Lyon) pour se battre pour une place au tour suivant.

MATCHES DU GROUPE A

Mexique - Afrique du Sud, 11 juin, 19h00 GMT

Corée du Sud - République tchèque, 12 juin, 02h00 GMT

République tchèque - Afrique du Sud, 18 juin, 16h00 GMT

Mexique - Corée du Sud, 19 juin, 01h00 GMT

République tchèque - Mexique, 25 juin, 01h00 GMT

Afrique du Sud - Corée du Sud, 25 juin, 01h00 GMT

GROUPE B

CANADA

Le Canada s'est qualifié en tant que pays hôte. Il s'agit de la troisième participation du pays à la compétition après 1986 et 2022, sans qu'il n'ait jamais remporté de victoire ni obtenu de match nul.

Le Canada aborde la compétition avec ce qui est largement considéré comme son effectif le plus solide de tous les temps, emmené par l'ailier du Bayern Alphonso Davies, qui se remet d'une blessure aux ischio-jambiers, et l'attaquant de la Juventus Jonathan David, prêt à rebondir après une première saison en Italie aux saveurs mitigées.

Les Maple Leafs, portés par le soutien de leurs supporters, ont les atouts nécessaires pour décrocher leur toute première victoire en Coupe du monde, et peut-être même décrocher leur qualification pour le tour suivant.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

La Bosnie a décroché sa place grâce à une victoire aux tirs au but contre l'Italie, quadruple championne du monde, le 31 mars.

Edin Džeko est le joueur le plus capé et le meilleur buteur de tous les temps de la sélection. Âgé de 40 ans, le joueur de Schalke 04 a participé à la seule participation de la Bosnie à la Coupe du monde, en 2014, tout comme le défenseur de l’Atalanta Sead Kolašinac.

Le sélectionneur Sergej Barbarez a opté pour un mélange d'expérience et de jeunesse, intégrant notamment des talents émergents tels que le défenseur central Tarik Muharemović, et a mis l'accent sur les ailes où Kerim Alajbegović, sur le point de rejoindre Leverkusen, et Esmir Bajraktarević, du PSV, devraient jouer un rôle clé.

QATAR

Le Qatar s'est qualifié lors des éliminatoires asiatiques, marquant ainsi sa première participation via les qualifications après avoir fait ses débuts en tant qu'hôte en 2022.

Le sélectionneur Julen Lopetegui, nommé en 2025 et ancien sélectionneur de l'Espagne, a supervisé une transition visant à instaurer un meilleur équilibre, avec Hassan Al-Haydos comme capitaine et l'attaquant Almoez Ali en tête du classement des buteurs.

L'équipe compte dans ses rangs un noyau de joueurs ayant acquis de l'expérience lors de la campagne de 2022, au cours de laquelle elle avait terminé dernière de son groupe sans marquer le moindre point.

SUISSE

La Suisse a terminé en tête de son groupe de qualification et se qualifie pour sa sixième Coupe du monde consécutive, forte d'une dynamique récente marquée notamment par une qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2024.

Le sélectionneur Murat Yakın, en poste depuis 2021, a construit une équipe autour du capitaine Granit Xhaka et de Remo Freuler, tandis que l'attaquant Breel Embolo constitue la principale menace offensive après avoir terminé meilleur buteur de l'équipe lors des qualifications.

Les regards se tournent également vers Dan Ndoye, de Nottingham Forest, et Noah Okafor, de Leeds United, alors que l'équipe vise la première place de son groupe. Elle conserve un noyau solide de joueurs expérimentés, dont beaucoup ont participé à la campagne de 2022, où la Suisse avait été éliminée en huitièmes de finale contre le Portugal.

MATCHES DU GROUPE B

Canada - Bosnie-Herzégovine, 12 juin, 19h00 GMT

Qatar - Suisse, 13 juin, 19h00 GMT

Suisse - Bosnie-Herzégovine, 18 juin, 19h00 GMT

Canada - Qatar, 18 juin, 22h00 GMT

Suisse - Canada, 24 juin, 19h00 GMT

Bosnie-Herzégovine - Qatar, 24 juin, 19h00 GMT

GROUPE C

BRÉSIL

Avec cinq titres, le Brésil est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde. Cependant, son dernier sacre remonte à près de 25 ans, et après une campagne de qualification décevante, la FIFA classe l'équipe de Carlo Ancelotti derrière l'Argentine et ses principaux rivaux européens.

Vinicius Jr, du Real Madrid, et Raphinha, du FC Barcelone, mènent une ligne d'attaque pleine de stars qui affrontera le Maroc, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, lors de son premier match le 13 juin.

MAROC

Les Lions de l'Atlas ont survolé les qualifications en remportant le maximum de points. Ils ont depuis perdu une finale tendue de la CAN face au Sénégal, avant de se voir attribuer le titre deux mois plus tard.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc est l'équipe africaine la mieux classée et a de fortes chances d'atteindre les huitièmes de finale, emmenée par son capitaine et star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

HAÏTI

Les Grenadiers disputent leur première Coupe du monde depuis 1974 et abordent la phase de groupes en tant qu'outsiders. Ils entament le tournoi en tant que deuxième équipe la moins bien classée par la FIFA, devant la Nouvelle-Zélande.

Entraîneur principal depuis juin 2024, Sébastien Migne ne s'est jamais rendu en Haïti en raison de l'instabilité qui règne dans le pays. Le joueur vedette Duckens Nazon a également connu une préparation mouvementée avant le tournoi après avoir été retenu en Iran, où il évolue en club, suite au déclenchement de la guerre.

ÉCOSSE

Le sélectionneur Steve Clarke mise sur l'expérience alors que l'Écosse se rend à sa première Coupe du monde de ce siècle. L'arrière latéral Andy Robertson a remporté la Premier League et la Ligue des champions avec Liverpool, tandis que Scott McTominay, de Naples, a inscrit un superbe coup de pied retourné contre le Danemark pour assurer la qualification de son équipe en tant que vainqueur de groupe.

La qualification pour les huitièmes de finale s'annonce difficile, l'Écosse devant affronter le Brésil et le Maroc, mais une troisième place pourrait suffire pour passer la phase de groupes.

MATCHES DU GROUPE C

Brésil - Maroc, 13 juin, 22h00 GMT

Haïti - Écosse, 14 juin, 01h00 GMT

Écosse - Maroc, 19 juin, 22h00 GMT

Brésil - Haïti, 19 juin, 00h30 GMT

Écosse - Brésil, 24 juin, 22h00 GMT

Maroc - Haïti, 24 juin, 22h00 GMT

GROUPE D

ÉTATS-UNIS

Hôtes pour la deuxième fois après 1994, les États-Unis se sont qualifiés d'office et débuteront leur campagne contre le Paraguay à Los Angeles.

Les États-Unis abordent la Coupe du monde avec peut-être plus d’enjeux que n’importe quelle autre équipe, car un parcours de haut vol pourrait accélérer la croissance de ce sport dans le pays, tandis qu’une élimination précoce d’un groupe favorable risquerait de freiner des années de progrès.

Avec le pape Léon, né à Chicago, parmi leurs supporters, les Stars and Stripes compteront sur l'attaquant de l'AC Milan Christian Pulisic pour se qualifier pour les huitièmes de finale, dans l'espoir d'égaler leur meilleur classement : une lointaine troisième place lors de la toute première Coupe du monde en 1930.

PARAGUAY

La remarquable campagne de qualification du Paraguay lui a permis de remonter depuis le bas du classement, grâce à une série de neuf matches sans défaite et à des victoires contre le Brésil et l’Argentine qui lui ont valu la sixième place, dernière équipe à se qualifier automatiquement depuis l’Amérique du Sud.

Le sélectionneur argentin Gustavo Alfaro a su gagner la confiance des joueurs et des supporters grâce à une stratégie ancrée dans la psychologie, exhortant les joueurs à redécouvrir la “ténacité” longtemps associée au Paraguay et à croire en leur capacité à rivaliser avec les grandes équipes, faisant écho à la campagne historique de 2010 où ils avaient atteint les quarts de finale.

AUSTRALIE

Manquant de stars mais toujours prête à se battre, l’Australie se rend à la Coupe du monde avec l’intention d’atteindre à nouveau les huitièmes de finale. Les Australiens ont atteint les huitièmes de finale pour la deuxième fois au Qatar il y a quatre ans, égalant leur meilleur résultat de 2006.

Grâce à l’élargissement du tournoi à 48 équipes, la qualification a été relativement facile pour les Socceroos, dont l’effectif regorge de débutants en Coupe du monde et de talents prometteurs comme les attaquants Nestory Irankunda et Mohamed Touré.

TURQUIE

La Turquie a décroché sa qualification grâce à une série de victoires serrées, sortant victorieuse de son groupe de barrages européens et faisant son retour en Coupe du monde pour la première fois en 24 ans, portée par le souvenir de son parcours jusqu’en demi-finales en 2002.

Construite autour d’une pléiade de joueurs évoluant en Europe, dont Hakan Çalhanoğlu (Inter) et Arda Güler (Real Madrid), l’équipe turque pourrait, selon ses supporters, devenir la plus forte que le pays ait connue depuis des décennies, même si des doutes persistent quant à sa régularité et à son mental dans les grands matches.

MATCHES DU GROUPE D

États-Unis - Paraguay, 13 juin, 01h00 GMT

Australie - Turquie, 14 juin, 04h00 GMT

États-Unis - Australie, 19 juin, 19h00 GMT

Turquie - Paraguay, 20 juin, 03h00 GMT

Turquie - États-Unis, 26 juin, 02h00 GMT

Paraguay - Australie, 26 juin, 02h00 GMT

GROUPE E

ALLEMAGNE

L'équipe de Julian Nagelsmann s'est qualifiée pour le tournoi avec cinq victoires sur six, ne s'inclinant que face à la Slovaquie lors de sa toute première défaite à l'extérieur en qualifications pour la Coupe du monde.

Le gardien du Bayern Manuel Neuer est revenu de sa retraite internationale à 40 ans pour disputer sa cinquième Coupe du monde, alors que les quadruples champions du monde cherchent à se racheter après neuf ans sans titre, n'ayant pas réussi à sortir de la phase de groupes lors des deux dernières Coupes du monde.

Il faudra également garder un œil sur Florian Wirtz, qui a rejoint Liverpool l'été dernier et souhaite se racheter après une saison terne à Anfield, ainsi que sur Jamal Musiala, coéquipier de Neuer au Bayern.

CURAÇAO

Les Curaçaoans ont surmonté une campagne de qualification difficile, décrochant finalement leur billet lors d’un match tendu de 101 minutes contre la Jamaïque, deuxième du groupe, qui s’est soldé par un match nul après qu’un penalty accordé à leurs adversaires dans le temps additionnel a été annulé par la VAR.

Cette nation autonome d’environ 150 000 habitants est le plus petit pays à s’être jamais qualifié pour le tournoi. Dirigés par l’entraîneur néerlandais Dick Advocaat, les Blue Wave s’apprêtent à entrer dans l’histoire en se battant pour remporter leurs premiers points en Coupe du monde.

ÉQUATEUR

Les Équatoriens ont réalisé un exploit impressionnant en terminant deuxièmes du classement des qualifications face à trois multiples champions du monde – l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay –, notamment en battant les tenants du titre lors d’une victoire palpitante (1-0).

Au cours de 18 matches de qualification, La Tri n’a encaissé que cinq buts et n’a perdu que deux fois, s’appuyant sur une défense solide et des contre-attaques. Son meilleur résultat en Coupe du monde à ce jour reste les huitièmes de finale en 2006.

CÔTE D’IVOIRE

Les Ivoiriens ont survolé la phase de qualification africaine sans perdre un seul match ni encaisser le moindre but, se rendant en Amérique du Nord en tant que leaders incontestés avec huit victoires et deux nuls.

Les Éléphants, guidés par Emerse Faé, sont impatients d’effacer l’amertume laissée par une défense de titre décevante lors de la CAN 2025, alors qu’ils se lancent dans leur quatrième Coupe du monde avec l’ambition de dépasser la phase de groupes pour la première fois.

MATCHES DU GROUPE E

Allemagne - Curaçao, 14 juin, 17h00 GMT

Côte d'Ivoire - Équateur, 14 juin, 23h00 GMT

Allemagne - Côte d'Ivoire, 20 juin, 20h00 GMT

Équateur - Curaçao, 21 juin, 00h00 GMT

Curaçao - Côte d'Ivoire, 25 juin, 20h00 GMT

Équateur - Allemagne, 25 juin, 20h00 GMT

GROUPE F

PAYS-BAS

Les Néerlandais ont décroché leur billet pour la Coupe du monde après une campagne sans encombre, terminant avec la deuxième meilleure différence de buts des qualifications européennes.

Memphis Depay, meilleur buteur de tous les temps des Pays-Bas, a inscrit un tiers des buts de son équipe lors des qualifications. Sous la houlette de l'entraîneur Ronald Koeman, les Oranje devraient s'appuyer sur un style pragmatique et une défense solide emmenée par Virgil van Dijk (Liverpool) et Micky van de Ven (Tottenham).

Les Pays-Bas connaissent bien les déceptions de la Coupe du monde. Ils ont atteint cinq demi-finales et perdu trois finales, ce qui en fait la nation la plus performante à n'avoir jamais remporté le tournoi. Ils ont atteint au moins les quarts de finale lors de chacune de leurs trois dernières Coupes du monde, même s'ils ont manqué l'édition 2018.

JAPON

Le Japon a été la première nation non organisatrice à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, assurant sa place en mars 2025 avec trois journées d'avance. Au cours des deux tours de qualifications asiatiques, il a marqué 54 buts et n'en a concédé que trois.

L'équipe de Hajime Moriyasu participera à sa huitième Coupe du monde consécutive. Les Samurai Blue ont atteint les huitièmes de finale lors des deux dernières éditions, avec notamment des victoires mémorables contre l'Allemagne et l'Espagne en 2022, mais n'ont jamais atteint les quarts de finale.

Le capitaine Wataru Endo, la jeune star Takefusa Kubo et l'attaquant Ayase Ueda comptent parmi les joueurs clés.

SUÈDE

La Suède est entrée dans l'histoire en devenant la première équipe masculine à se qualifier pour la Coupe du monde après avoir terminé dernière de son groupe de qualification sans remporter le moindre match.

Elle s'est qualifiée via les barrages de la Ligue des Nations de l'UEFA, où le champion de Premier League Viktor Gyökeres est devenu un héros national. L'attaquant d'Arsenal a inscrit un triplé contre l'Ukraine en demi-finale des barrages avant de marquer le but de la victoire à la 88ème minute contre la Pologne en finale.

Le sélectionneur Graham Potter bénéficie du soutien des supporters, mais les attentes restent modestes dans un pays qui peut se targuer d’une fière histoire en Coupe du monde. Lors de la dernière édition du tournoi aux États-Unis en 1994, la Suède avait terminé troisième. Elle avait atteint la finale en 1958, s’inclinant face au Brésil de Pelé.

TUNISIE

La Tunisie a terminé en tête de son groupe lors des qualifications africaines après une campagne disciplinée. Les Aigles de Carthage ont gardé leurs cages inviolées lors des 10 matches, remportant neuf victoires et un match nul — l’une des trois seules équipes à se qualifier sans encaisser le moindre but.

Le gardien Aymen Dahmen a joué un rôle crucial dans ce bilan défensif, tandis que Hannibal Mejbri, de Burnley, apporte mordant et combativité au milieu de terrain de la cinquième équipe la plus jeune du tournoi.

La Tunisie participe à sa septième Coupe du monde, toujours en quête de sa première qualification au-delà de la phase de groupes. Le nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi, nommé en janvier, a une tâche difficile devant lui, même si la Tunisie a montré au Qatar qu’elle pouvait mettre en difficulté des adversaires de haut niveau, notamment en battant la France (1-0) en 2022.

MATCHES DU GROUPE F

Pays-Bas - Japon, 14 juin, 20h00 GMT

Suède - Tunisie, 15 juin, 02h00 GMT

Pays-Bas - Suède, 20 juin, 17h00 GMT

Tunisie - Japon, 21 juin, 04h00 GMT

Japon - Suède, 25 juin, 23h00 GMT

Tunisie - Pays-Bas, 25 juin, 23h00 GMT

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GROUPE G

IRAN

L'Iran s'est qualifié en mars 2025 après un match nul (2-2) contre l'Ouzbékistan qui lui a assuré la première place de son groupe asiatique. Il est désormais un habitué de la Coupe du monde, mais n'a jamais atteint les huitièmes de finale.

La préparation de l'Iran a également été fortement perturbée par la guerre, le championnat national ayant été suspendu pendant plusieurs semaines.

Le sélectionneur Amir Ghalenoei s'appuiera sur le capitaine Alireza Jahanbakhsh et l'attaquant de l'Olympiacos Mehdi Taremi. Le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande devrait déterminer si l'équipe peut sérieusement espérer se qualifier.

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande a remporté les qualifications océaniennes, s'assurant ainsi une place directe pour le tournoi. Lors de ses précédentes participations à la Coupe du monde, en 1982 et 2010, elle n'avait pas dépassé la phase de groupes.

Elle fait son retour en Coupe du monde après 16 ans d'absence et sait que l'élargissement du tournoi lui offre une meilleure chance que d'habitude d'entrer dans l'histoire.

BELGIQUE

La Belgique a terminé invaincue lors des qualifications, terminant en tête de son groupe devant le Pays de Galles et la Macédoine du Nord. Son meilleur résultat en Coupe du monde reste une troisième place obtenue en Russie en 2018.

Les Diables Rouges de Rudi Garcia chercheront à se racheter après leur élimination dès la phase de groupes lors de la dernière Coupe du monde au Qatar et leur élimination en huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Avec des joueurs vedettes comme le milieu de terrain de Naples Kevin De Bruyne et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, la Belgique est clairement favorite pour remporter son groupe.

ÉGYPTE

L'Égypte a terminé en tête de son groupe de qualification sans connaître la défaite, emmenée par Mohamed Salah, meilleur buteur étranger de tous les temps de la Premier League, qui a quitté Liverpool à la fin de la saison.

Dominante sur le continent africain, avec un record de 78 victoires en Coupe d'Afrique des nations, l'Égypte espère enfin remporter un match en Coupe du monde, après avoir fait ses débuts sur la scène mondiale lors d'un tournoi à 16 équipes en 1934.

MATCHES DU GROUPE G

Belgique - Égypte, 15 juin, 19h00 GMT

Iran - Nouvelle-Zélande, 16 juin, 01h00 GMT

Belgique - Iran, 21 juin, 19h00 GMT

Nouvelle-Zélande - Égypte, 22 juin, 01h00 GMT

Égypte - Iran, 27 juin, 03h00 GMT

Nouvelle-Zélande - Belgique, 27 juin, 03h00 GMT

GROUPE H

ESPAGNE

Les champions d'Europe en titre se sont qualifiés en tête de leur groupe et abordent la Coupe du monde avec l'ambition de remporter un deuxième titre mondial après leur victoire en Afrique du Sud en 2010.

L'équipe de Luis de la Fuente fait partie des grands favoris du tournoi, alliant une maîtrise du milieu de terrain à des ailiers explosifs tels que Lamine Yamal (Barcelone) et Nico Williams (Athletic Bilbao).

CAP-VERT

Le Cap-Vert a remporté son groupe lors des qualifications africaines après avoir battu l'Eswatini (3-0) lors du dernier match, décrochant ainsi son billet pour sa première participation à la Coupe du monde.

C'est l'une des belles histoires de cette Coupe du monde élargie : une petite nation insulaire dont l'équipe est composée de joueurs issus de la diaspora mondiale fait ses premiers pas sur la plus grande scène du football.

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie saoudite s'est qualifiée en tant que vainqueur de son groupe lors du quatrième tour des qualifications asiatiques, après une victoire (3-2) contre l'Indonésie et un match nul (0-0) contre l'Irak.

Elle fait son retour en Coupe du monde pour une troisième édition consécutive et cherchera à jouer les trouble-fête une nouvelle fois après sa célèbre victoire contre l'Argentine au Qatar en 2022. Son meilleur résultat en Coupe du monde reste les huitièmes de finale en 1994.

URUGUAY

L'Uruguay a confirmé sa place après avoir terminé quatrième des qualifications sud-américaines. Il a remporté la Coupe du monde à deux reprises, en 1930 et en 1950.

Mais l'équipe de Marcelo Bielsa ne se repose pas uniquement sur son histoire. Federico Valverde, Ronald Araújo et Darwin Núñez lui apportent de la technicité, de la vitesse et du mordant, et elle devrait se battre contre l'Espagne pour la première place de son groupe.

MATCHES DU GROUPE H

Espagne - Cap-Vert, 15 juin, 16h00 GMT

Arabie saoudite - Uruguay, 15 juin, 22h00 GMT

Espagne - Arabie saoudite, 21 juin, 16h00 GMT

Uruguay - Cap-Vert, 21 juin, 22h00 GMT

Uruguay - Espagne, 27 juin, 00h00 GMT

Cap-Vert - Arabie saoudite, 27 juin, 00h00 GMT

GROUPE I

FRANCE

La France aborde le tournoi en tant que double finaliste de la Coupe du monde, après avoir remporté l'édition 2018 en Russie et s'être inclinée aux tirs au but face à l'Argentine quatre ans plus tard. Elle a également remporté le tournoi en 1998.

Les Bleus ont dominé leur groupe de qualification composé de l'Ukraine, de l'Islande et de l'Azerbaïdjan, remportant tous les matches sauf un.

La Coupe du monde 2026 sera le dernier tournoi du sélectionneur Didier Deschamps à la tête de l'équipe. Il tentera de mener la France vers une quatrième finale en huit éditions depuis sa toute première victoire en Coupe du monde, qu'il avait remportée en tant que capitaine.

SÉNÉGAL

Le Sénégal s'est qualifié invaincu en tête de son groupe. En 2002, il est devenu la deuxième équipe africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde, son meilleur résultat à ce jour.

Emmené par son capitaine Kalidou Koulibaly et le meilleur buteur de l'histoire du pays, Sadio Mané, le Sénégal s'est également qualifié pour les deux dernières Coupes du monde, atteignant les huitièmes de finale lors de la dernière édition.

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2021. Il a également été déclaré vainqueur de l'édition 2025, mais s'est vu retirer ce titre par la suite.

IRAK

L'Irak s'est qualifié le 31 mars après une odyssée de plus de deux ans comprenant quatre tours de qualification et un barrage intercontinental contre la Bolivie.

Dirigé par l'entraîneur australien Graham Arnold et quarante ans après sa dernière participation à une Coupe du monde, l'Irak tentera de remporter ses tout premiers points, après avoir terminé dernier de son groupe en 1986 au Mexique.

NORVÈGE

La Norvège participera à la Coupe du monde pour la première fois de ce siècle, après s'être qualifiée pour la dernière fois pour l'édition de 1998 en France. Elle avait alors atteint les huitièmes de finale, égalant son meilleur résultat de tous les temps dans cette compétition.

Avec une attaque emmenée par Erling Haaland, meilleur buteur de la Premier League, la Norvège s’est qualifiée pour le tournoi après avoir dominé son groupe et marqué le plus grand nombre de buts de toutes les équipes lors des qualifications européennes. Elle tentera de disputer à la France la première place du groupe.

MATCHES DU GROUPE I

France - Sénégal, 16 juin, 19h00 GMT

Irak - Norvège, 16 juin, 22h00 GMT

France - Irak, 22 juin, 21h00 GMT

Norvège - Sénégal, 23 juin, 00h00 GMT

Norvège - France, 26 juin, 19h00 GMT

Sénégal - Irak, 26 juin, 19h00 GMT

GROUPE J

ARGENTINE

L'Argentine est la tenante du titre et figure parmi les favorites pour remporter à nouveau la Coupe du monde, avec Lionel Messi comme figure de proue d'une équipe composée d'un noyau de jeunes joueurs emmenés par Julián Alvarez, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister.

L'équipe de Lionel Scaloni s'est qualifiée pour la Coupe du monde après avoir terminé en tête des qualifications sud-américaines, l'Argentine visant l'exploit rare de remporter deux titres mondiaux consécutifs. Une nouvelle victoire lui permettrait également de rejoindre l'Italie et l'Allemagne au sein du cercle très fermé des quadruples champions du monde.

ALGÉRIE

Les Fennecs font leur retour en Coupe du monde après 12 ans d'absence, avec Riyad Mahrez (Al-Ahli) toujours au cœur du jeu, épaulé par des joueurs tels que Rayan Aït-Nouri et Mohamed Amoura, meilleur buteur des qualifications africaines avec 10 buts.

L'Algérie a terminé en tête de son groupe de qualification, remportant huit de ses dix matches. Comptant parmi les prétendants les plus dangereux de la phase à élimination directe en Afrique, elle espère disputer à l'Autriche la deuxième place du groupe.

En 2014, l'Algérie a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

AUTRICHE

L'Autriche fait son retour dans la compétition pour la première fois depuis 1998. Avec des joueurs comme David Alaba, du Real Madrid, l'équipe de Ralf Rangnick estime avoir de bonnes chances d'atteindre les huitièmes de finale, même après avoir récemment perdu le milieu de terrain Christoph Baumgartner sur blessure.

L'Autriche s'est qualifiée pour la Coupe du monde en terminant première de son groupe. Son meilleur résultat en Coupe du monde reste une troisième place obtenue en 1954.

JORDANIE

La Jordanie a assuré sa première participation à une Coupe du monde en juin 2025 après avoir terminé deuxième de son groupe lors du troisième tour des qualifications asiatiques.

Les Jordaniens, entraînés par Jamal Sellami, ont atteint la scène mondiale après avoir longtemps été considérés comme des outsiders du football asiatique, et une qualification pour les huitièmes de finale figurerait parmi les plus grands exploits de l'histoire sportive du pays.

MATCHES DU GROUPE J

Argentine - Algérie, 17 juin, 01h00 GMT

Autriche - Jordanie, 17 juin, 04h00 GMT

Argentine - Autriche, 22 juin, 17h00 GMT

Jordanie - Algérie, 23 juin, 03h00 GMT

Algérie - Autriche, 28 juin, 02h00 GMT

Jordanie - Argentine, 28 juin, 02h00 GMT

GROUPE K

PORTUGAL

Le meilleur buteur de l'histoire du Portugal, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, disputera sa sixième et dernière Coupe du monde, avec pour objectif de remporter le premier titre mondial de son pays, dont le meilleur résultat reste une troisième place en 1966.

L'équipe de l'entraîneur Roberto Martínez a décroché son billet après une victoire 9-1 contre l'Arménie qui lui a assuré la première place de son groupe de qualification.

Les vainqueurs de la Ligue des Nations de l'année dernière sont les favoris pour sortir de leur groupe.

RD CONGO

La République démocratique du Congo s'est qualifiée après qu'Axel Tuanzebe, de Burnley, a inscrit le but décisif en prolongation lors des barrages interconfédéraux contre la Jamaïque.

La RDC fait son retour en Coupe du monde 52 ans après sa dernière participation au tournoi de 1974 en Allemagne de l'Ouest, alors que le pays s'appelait encore le Zaïre. À l'époque, elle avait perdu tous ses matches de la phase de groupes, encaissant 14 buts sans en marquer un seul.

OUZBÉKISTAN

Fabio Cannavaro, ancien vainqueur du Ballon d’Or et de la Coupe du monde 2006 avec l’Italie, est devenu sélectionneur de l’Ouzbékistan en janvier, à l’approche de la première participation de son équipe à la Coupe du monde. Il comptera dans ses rangs des joueurs tels qu’Abdukodir Khusanov, de Manchester City, et Eldor Shomurodov, d’Istanbul Basaksehir.

L'Ouzbékistan a décroché cette qualification historique après avoir terminé deuxième de son groupe lors des qualifications asiatiques.

COLOMBIE

La Colombie a décroché sa place après avoir terminé troisième des qualifications sud-américaines, suite à une victoire (3-0) contre la Bolivie en septembre 2025.

Les Cafeteros chercheront à se racheter après avoir échoué à se qualifier pour la précédente Coupe du monde au Qatar. Leur meilleur résultat dans la compétition remonte à 2014 au Brésil, où ils avaient été éliminés en quarts de finale par les hôtes.

Les joueurs à suivre sont Luis Suárez (Sporting CP), Luis Díaz (Bayern) et James Rodríguez (Minnesota United), pour ce qui pourrait être la dernière participation de Rodríguez à la Coupe du monde.

MATCHES DU GROUPE K

Portugal - RD Congo, 17 juin, 17h00 GMT

Ouzbékistan - Colombie, 18 juin, 02h00 GMT

Portugal - Ouzbékistan, 23 juin, 17h00 GMT

Colombie - RD Congo, 24 juin, 02h00 GMT

Colombie - Portugal, 27 juin, 23h30 GMT

République démocratique du Congo - Ouzbékistan, 27 juin, 23h30 GMT

GROUPE L

ANGLETERRE

L'équipe de Thomas Tuchel s'est qualifiée en terminant largement en tête de son groupe de qualification, avec huit victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Les champions du monde de 1966 sont impatients de mettre fin à une disette de 60 ans.

Les Three Lions espèrent renverser la tendance, après avoir été stoppés par leurs rivaux européens lors des derniers tournois. Ils se sont inclinés face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et ont perdu deux finales consécutives du Championnat d'Europe contre l'Italie et l'Espagne.

CROATIE

Les Croates sont la deuxième équipe du groupe L à s'être qualifiée pour le tournoi après un parcours sans défaite, même s'ils ont dû concéder des points lors d'un match nul, contrairement à leurs rivaux anglais.

Les Vatreni, menés par leur capitaine chevronné Luka Modrić, ont terminé deuxièmes de la Coupe du monde 2018, où leurs espoirs ont été anéantis par la France lors d’une finale tendue et riche en buts.

GHANA

Les Ghanéens participeront à leur cinquième Coupe du monde, leur meilleur résultat à ce jour étant une place en quarts de finale en 2010, où une main de Luis Suárez à la dernière minute a privé les Black Stars d'un but victorieux et entraîné une défaite aux tirs au but.

L'équipe entraînée par le Portugais Carlos Queiroz s'est qualifiée pour la Coupe du monde après une victoire (1-0) contre les Comores qui lui a permis de consolider la première place de son groupe de qualification.

PANAMA

Le Panama est l'une des cinq équipes non-débutantes à n'avoir encore jamais remporté de match en Coupe du monde. Le tournoi en Amérique du Nord sera leur deuxième, après que les Canaleros aient perdu tous leurs matches en Russie il y a huit ans, dont un contre l'Angleterre, leur adversaire de groupe cette année.

Le Panama a décroché son billet pour le tournoi en terminant en tête de son groupe de qualification, grâce à une victoire (3-0) contre le Salvador.

MATCHES DU GROUPE L

Angleterre - Croatie, 17 juin, 20h00 GMT

Ghana - Panama, 17 juin, 23h00 GMT

Angleterre - Ghana, 23 juin, 20h00 GMT

Panama - Croatie, 23 juin, 23h00 GMT

Panama - Angleterre, 27 juin, 21h00 GMT

Croatie - Ghana, 27 juin, 21h00 GMT