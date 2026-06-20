Kylian Mbappé sera au procès d’Achraf Hakimi comme témoin

Au coeur de l'actualité pour la confirmation de la tenue de son procès pour viol, Achraf Hakimi a laissé son avocat parler pour lui. Kylian Mbappé sera certainement convoqué au procès prévu pour 2027.

Sifflé tout au long de la partie par le public écossais, Achraf Hakimi a fait l’actualité ces dernières heures en raison de la confirmation de la tenue de son procès pour viol en France. Le défenseur du PSG est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une jeune femme rencontrée à son domicile en 2023, et qui avait signalé les faits sans porter plainte.

Hakimi veut un procès public

« Les investigations menées durant l’enquête et l’information judiciaire ont conduit la chambre de l’instruction à dire qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre d’Achraf Hakimi, justifiant sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine », a fait savoir la cour d’appel de Versailles qui devait statuer sur la tenue du futur procès, attendu pour 2027.

Déjà entendu comme témoin dans cette affaire, Kylian Mbappé sera certainement présent avec ce même rôle au procès. C’est ce qu’a affirmé l’avocate du Marocain, Maitre Fanny Colin, sur BFM TV. Le capitaine de l’équipe de France, grand ami du joueur du PSG , avait eu une discussion avec le joueur marocain peut après les faits, et il lui a été demandé de donner sa version. Le témoignage de Kylian Mbappé dans sa déposition avait tourné en défaveur de son ami, qui avait du préciser ses propos en voyant que sa déclaration avait été à ses yeux mal comprise par le magistrat instructeur.

L’avocate d’Achraf Hakimi a demandé à ce que le procès soit public « pour que toute la vérité soit faite ».