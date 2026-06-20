Kylian Mbappé sera au procès d’Achraf Hakimi comme témoin

C’est exactement ça … 👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Il aurait le 4ème salaire à l'OL, derrière les Tolisso, Niakhaté, Mangala, effectivement peut-être trop...il est arrivé pour 22M€ et devrait repartir pour une trentaine, ça pouvait le faire à l'époque de Textor (Niakhaté ou Nuamah arrivent pour ce prix-là)^^ mais là..
ça me rappelle milla à l'époque qui s'imposait dans l'equipe du Cameroun grace au president
40-45 On ne va jamais trouver un pigeon pour acheter ce fantome.La pire erreur de casting de toute l'histoire du PDG avec Jesé
il ne partira pas.Il est bien à Paris et compte encore gagner la LDC avec le PSG
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La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient