Kylian Mbappé : Sa voiture à 190.000 euros mise en vente

03 déc.
Claude Dautel
Kylian Mbappé n'a pas encore son permis de conduire, mais la star française du Real Madrid a tout de même droit à un véhicule de fonction offert par BMW, sponsor du club. Et justement, sa voiture est déjà en vente.
Les fans les plus riches de Kiki de Bondy ont l'occasion unique de s'offrir la voiture de l'attaquant du Real Madrid. En effet, Marca explique ce mercredi que chaque année, BMW, le sponsor du club espagnol, renouvelle la totalité des véhicules mis à la disposition des joueurs. Et les voitures de la saison passée viennent d'être proposées à la vente. Alors qu'il n'a pas encore son permis de conduite, Kylian Mbappé avait récupéré une BMW XM hybride rechargeable de 653 chevaux, que le Pichichi n'a pas beaucoup utilisé puisqu'elle a seulement 14.000 kilomètres au compteur. Dans un état impeccable, cette voiture avait comme valeur neuve 179.000 euros, mais BMW avait ajouté en plus pour 11.000 euros d'option. Cependant, le constructeur allemand ne dit pas à quel prix elle vend la voiture de Kylian Mbappé, pas plus que celles des autres joueurs. 
BMW équipe la totalité des joueurs et des joueuses de toutes les équipes du Real Madrid
Pour savoir le prix exact du véhicule utilisé par Kylian Mbappé, il faut contacter BMW, qui promet cependant que les offres seront intéressantes pour les clients intéressés. Le quotidien sportif dévoile que c'est Arda Guler qui a profité le plus de sa BMW i7 xDrive avec 42.000 kms, tandis que Jesús Vallejo a lui parcouru seulement 5.182 kms en un an. 
Pour en revenir à Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a récemment reconnu qu'elle poussait son fils à passer le permis de conduire. « Tu vas voir, ça va te faire du bien d’avoir trente minutes avec toi-même, sans chauffeur, sans agent de sécurité », a expliqué la maman de Kylian Mbappé à son fils, qui pour l'instant ne s'est pas lancé, préférant faire confiance à un chauffeur. Et Le Parisien avait révélé que le capitaine de l'équipe de France possédait déjà une Ferrari 488 Pista, qu'il ne conduit donc pas.
