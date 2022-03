Kylian Mbappé : PSG, Barça, Real, c'est la lutte finale !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L’avenir de Kylian Mbappé continue de susciter l’intérêt général en France et en Espagne. Les deux prochains mois vont être bouillants.

Il faut dire que l’attaquant du PSG est l’arme fatale de son club, et qu’il fait rêver plusieurs géants du football européen. Nasser Al-Khelaïfi, avec l’appui de l’Emir du Qatar, n’a pas dit son dernier mot, mais la concurrence est terrible. Il y a en premier lieu le Real Madrid, qui s’est déjà fait souffler le joueur sous son nez en 2017, et est cette fois-ci totalement persuadé d’avoir gain de cause. La confiance est absolue, et légitime tant le joueur français n’a jamais caché son rêve de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Mais depuis ce vendredi, la folie touche aussi Barcelone. Au sein d’une équipe qui commence à relever la tête, les dirigeants catalans ont décidé de tenter leur chance dans ce dossier où il n’ont rien à perdre, Mbappé étant promis au Real Madrid depuis bien longtemps. L’information de L’Equipe a fait l’effet d’une bombe et a même surpris à Barcelone, où personne n’a vu venir ce rapprochement à deux mois de la fin de la saison.

Contact Barcelone-Mbappé confirmé

Et pourtant, selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, cet intérêt barcelonais pour Kylian Mbappé est bien réel. « Il y a bien des contacts entre Barcelone et Mbappé. Le Real a de l'avance mais le Barça veut jouer sa chance à fond et mettre Mbappé au cœur de son projet sportif. Pour le moment, Mbappé n'a toujours rien signé avec le Real qui continue d'être confiant. », a livré le journaliste, pour qui la volonté du Barça de se mêler à ce dossier est réelle. D’autant plus que les changements effectués cet hiver, avec les recrutements de Ferran Torres, Aubameyang et Traoré, ont redonné de l’énergie à l’équipe et de l’envie aux dirigeants de recréer une équipe capable de faire très mal en Europe.

Si la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est toujours annoncée avec autant de certitudes du côté espagnol, c’est aussi parce que le joueur n’a jamais changé de version à ce sujet. Et cela malgré l’approche de plusieurs clubs européens. Foot Mercato rappelle que plusieurs formations de grand standing, comme possiblement Liverpool, le Bayern Munich ou la Juventus, ont effectué des propositions. Si les noms n’ont pas été dévoilé, Kylian Mbappé a en revanche clairement refusé les approches, ne donnant pas suite à ces intérêts extérieurs.

Le PSG a toujours l'espoir de garder Mbappé

Conséquence, le PSG croit toujours en ses chances, gardant également en tête que l’espoir est là tant que Mbappé n’a toujours pas apposé sa signature sur le contrat avec le Real Madrid. Les chances sont maigres, sachant que le Paris SG a déjà proposé à peu près tout ce qu’il pouvait offrir au niveau financier et sportif, mais la proposition a le mérite d’exister. Surtout que, au sein du clan Mbappé, les discussions continuent, sachant quand son père Wilfried, est plutôt favorable à un départ pour Madrid, ainsi que l’avocate de la famille. En revanche, sa mère, Fayza Lamari, préfèrerait voir son fils rester dans la capitale pour de nombreuses raisons, y compris la proximité familiale. Autant dire que les deux prochains mois seront agités pour un Kylian Mbappé qui fait rêver toute l’Europe.