Kylian Mbappé prolonge au PSG, le Real lâche un énorme indice

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid s'inquiète de plus en plus de voir le PSG avancer sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé.

Ce mardi soir, c’est prime à la Ligue des Champions avec le choc entre Manchester City et le Real Madrid. Un rendez-vous que tous les suiveurs du football attendent avec impatience, tant l’affiche promet une opposition de style entre deux des grands favoris de l’épreuve. Les supporters du PSG vont forcément regarder ce match avec une pointe d’amertume après leur élimination face au Real dont ils ne se remettent toujours pas. A la fois par le scénario et aussi les conséquences, tant cela a pu permettre à Kylian Mbappé de réaliser qu’il était à la fois très apprécié par les socios du Real Madrid, mais aussi qu’il pourrait avoir l’impression de pouvoir rester 10 ans au PSG sans jamais parvenir à soulever la Ligue des Champions. De quoi l’emmener droit dans les bras de Florentino Pérez à la Casa Blanca ?

Changement de cap au PSG

Pas si vite, car le PSG n’a pas dit son dernier mot. Outre l’offre financière qui peut être colossale, et au-dessus de ce que propose le Real Madrid, les dirigeants parisiens ont bien compris qu’ils devaient changer beaucoup plus de choses pour séduire Kylian Mbappé. Cela passe par une réorganisation, un mode de pensée complètement différent. Selon The Athletic, le PSG aurait enfin compris que la « calinothérapie » instaurée sous Thomas Tuchel n’avait plus lieu d’être, et qu’il fallait être plus dur avec les meilleurs joueurs, qui marchent régulièrement sur l’institution. Le type de message qui séduit Kylian Mbappé, qui veut bien continuer l’aventure encore deux ans au Paris SG si jamais la direction du club se donne les moyens de faire changer les mentalités. La tendance peut donc encore s’inverser, et cela fait visiblement peur au Real Madrid.

Le Real rappelle Erling Haaaland !

En effet, Marca souligne ce mardi que le Real Madrid se concentre certes sur sa fin de saison et la Ligue des Champions, mais n’oublie pas de jeter un oeil sur ce qui bouge au Paris SG. Et les derniers soubresauts ont visiblement tendance à inquiéter l’état-major espagnol. En effet, le quotidien sportif, proche de Florentino Pérez, affirme que le président du Real a récemment effectué une nouvelle approche auprès de Erling Haaland. L’idée est de prévenir le Norvégien de ne pas accepter tout de suite l’offre de Manchester City, avec qui il est en contacts avancés pour la saison prochaine. Si la situation venait à se compliquer avec Kylian Mbappé et le PSG, le géant espagnol ne veut pas se retrouver les mains vides, et entend mettre immédiatement le paquet sur le buteur du Borussia Dortmund.

Mino Raiola aura son mot à dire

Un retour de flamme un peu tardif, peut-être même trop tardif, mais qui démontre que le Real Madrid n’est pas aussi serein que cela dans le dossier Mbappé. Seul avantage pour la Maison Blanche, les bonnes relations avec Mino Raiola, l’agent de Haaland qui a déjà eu plusieurs fois affaire au Real Madrid. Mais l’agent néerlandais a aussi une faculté à s’entendre très bien avec tous les clubs tant que l’argent est mis sur la table. Et que ce soit avec City ou le Real, Erling Haaland et son clan ne seront pas perdants sur le plan financier. Néanmoins, Florentino Pérez travaille plus que jamais le plan B si jamais le PSG parvenait à réaliser le petit miracle de convaincre Kylian Mbappé de rester une ou deux saisons de plus.