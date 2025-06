Kylian Mbappé malade, le Real a une triste nouvelle

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Absent contre Al-Hilal lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé n’est pas prêt de revenir.

Victime d’une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé se souviendra longtemps de la première édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Absent contre Al-Hilal lors de la première journée, l’international français a été mis à l’isolement après avoir fait un malaise. Inquiet, le staff médical du Real Madrid l’a même envoyé à l’hôpital. De retour au camp de base du club merengue, le champion du monde 2018 va mieux, mais pas au point de retrouver les terrains à court terme. SER Deportivos annonce que sa participation aux deux prochains matchs du Real Madrid est impossible et qu’il faudra au moins dix jours à Kylian Mbappé pour être de retour à 100%.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est d’ores et déjà forfait contre Pachuca ce dimanche, et apparaît comme fortement incertain pour le dernier match de la phase de groupes contre le RB Salzbourg, prévu le 27 juin prochain. Son retour pourrait donc intervenir en huitièmes de finale en cas de qualification de l’équipe de Xabi Alonso. Une très mauvaise nouvelle pour l’entraîneur espagnol, qui a constaté les difficultés de son équipe lors de la première journée face à Al-Hilal et qui aurait sans doute aimé récupérer son attaquant vedette un peu plus tôt dans la compétition. Ce ne sera pas le cas et le Real devra donc trouver les solutions sans son meilleur buteur de la saison 2025-2026 lors de cette phase de groupes de la Coupe du monde des clubs.