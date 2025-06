Le Real annonce l'hospitalisation de Kylian Mbappé ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Absent de la feuille de match pour l'entrée en lice du Real Madrid en Coupe du monde des clubs face à Al-Hilal, Kylian Mbappé avait suscité de vives inquiétudes. Si son absence pouvait logiquement s'expliquer par les récentes informations liées à une possible maladie, le communiqué publié par son club enterre tous soupçons.

« Notre joueur Kylian Mbappé souffre d'une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour divers examens et traitements », a déclaré le Real Madrid dans un bref communiqué médical. Xabi Alonso espère désormais pouvoir compter sur lui pour la deuxième journée face à Pachuca, mais les dernières nouvelles compliquent son retour. Vu les difficultés rencontrées en attaque face aux Saoudiens, la présence du Bondynois sur le terrain ne sera pas de trop, face aux Mexicains ou plus tard.