Kylian Mbappé furieux, le PSG devrait avoir honte

Par Mehdi Lunay

Si dans les statistiques Kylian Mbappé fait un bon début de saison, ses attitudes sur le terrain sont plus critiquables. Enervement, manque d'altruisme, le prodige français agace de plus en plus. Le PSG est cependant pointé du doigt.

En mai dernier, c'est un joli portrait de famille que proposaient le PSG et Kylian Mbappé. Le Français venait officiellement de prolonger son contrat et de repousser les avances du Real Madrid après des mois d'âpres négociations. Tous les éléments étaient donc réunis pour voir le joueur devenir le patron de l'équipe parisienne sur le terrain et en dehors. Toutefois, alors qu'il guidait ses coéquipiers la saison dernière, il semble plus en retrait cette saison dans l'attitude. A côté d'un Lionel Messi retrouvé et d'un Neymar plus sérieux, Mbappé a un comportement inadéquat pour le collectif d'un grand club.

Le PSG a menti et a frustré Kylian Mbappé

Tout d'abord, l'attaquant français s'énerve trop rapidement, notamment contre ses propres coéquipiers. Ensuite, il ne lâche pas son ballon aussi facilement qu'espéré comme ce fut le cas avec Neymar contre la Juventus. Enfin, il a été auteur de sorties critiques envers son entraîneur et le club parisien dans la presse. De quoi agacer de plus en plus de monde chez les journalistes et le public français. Et, cela ne s'est pas arrangé après ses quelques coups de sang à Reims samedi soir. Walid Acherchour n'a pas apprécié et l'a fait savoir sur l'antenne de RMC. En face de lui, Kevin Diaz s'est mué en avocat du joueur. Pour ce dernier, la frustration de Mbappé est compréhensible après les promesses estivales non tenues par le PSG à son égard.

🗣 : "Kylian Mbappé prend en otage le PSG. Il met une mauvaise ambiance sur le terrain"



🔴🔵 Walid Acherchour pointe l'attitude de Mbappé. pic.twitter.com/ttB7VQ0G8h — After Foot RMC (@AfterRMC) October 8, 2022

« Le PSG, d’une certaine manière, ils l’ont aussi pris en otage puisqu’ils lui ont promis des choses. Tu restes, on va peut-être te prendre un attaquant. Et là, je suis d’accord avec lui, il y a deux trois actions en première période où il rentre sur son pied gauche et où il a besoin d’un joueur en appui. […] On lui a sûrement promis une équipe autour de lui avec des atouts qui permettent de mettre en avant ses qualités et aujourd’hui ces atouts-là ne sont pas au PSG ! […] Pendant six mois, il a eu le temps avec son entourage d’expliquer ce dont il avait besoin, ce dont selon lui le PSG avait besoin et je pense que s’il a re-signé c’est qu’on lui a donné des garanties sinon il n’aurait pas signé », a t-il indiqué dans l'After foot. Une chose est sûre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Peu importe les responsabilités des uns et des autres, cette tension entre le PSG et Kylian Mbappé risque de nuire à court terme aux ambitions européennes des Parisiens. Et ce n'est pas le message du numéro 7 du PSG sur Instagram qui va calmer les choses. Mbappé a en effet tagué une photo d'un #PivotGang en référence à sa récente sortie sur son rôle différent en équipe de France et avec le Paris Saint-Germain. Une communication qui interpelle les réseaux sociaux et vaut au champion du monde de vives critiques.