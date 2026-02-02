Mbappe

Le Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fou

Kylian Mbappé02 févr. , 18:00
parEric Bethsy
0
Leader de la grille salariale du Real Madrid, Kylian Mbappé possède une véritable fortune. Le chiffre annoncé risque d’agacer son coéquipier Vinicius Junior, toujours en désaccord avec ses dirigeants pour la signature d’un nouveau contrat.
Match après match, la dépendance du Real Madrid à Kylian Mbappé se confirme. C’est encore un penalty inscrit par l’attaquant français qui a offert la victoire aux Merengue contre le Rayo Vallecano (2-1) dimanche. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a inscrit la majorité des buts de son équipe et mérite sa place de leader dans la grille salariale de la Maison Blanche. A son arrivée à l’été 2024, le Bondynois a effet négocié un salaire annuel net à 30 millions d’euros qui inclut également une prime à la signature lissée sur plusieurs années.
Un joli pactole pour Kylian Mbappé sachant que ce montant énorme ne concerne que l’aspect sportif. En dehors des terrains, le propriétaire du Stade Malherbe Caen a aussi pas mal de revenus, à commencer par ses accords commerciaux. Ainsi, le média OLE indique que son patrimoine atteint les 250 millions d’euros, soit un total supérieur à celui de ses partenaires au Real Madrid. L’information n’est pas vraiment une surprise, mais ce rappel ne devrait pas arranger la situation entre la direction madrilène et Vinicius Junior.

Lire aussi

LdC : L’OM éliminé, Mbappé a honteLdC : L’OM éliminé, Mbappé a honte
L’ailier brésilien négocie une prolongation de son contrat qui expire en 2027. Mais les échanges entamés il y a plusieurs mois n’aboutissent pas. Les deux parties se sont subitement éloignées alors qu’elles semblaient proches d’un terrain d’entente l’été dernier. On peut penser que l’ancien joueur de Flamengo veut se rapprocher du salaire négocié par Kylian Mbappé, lui qui était la star de l’effectif avant l’arrivée du vice-champion du monde. Il sera tout de même difficile de convaincre l’inflexible président Florentino Pérez compte tenu de ses performances irrégulières.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs22
Buts6
Passes décisives5
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
OM
OM

L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo

ICONSPORT_247707_0015
FC Nantes

Abakar Sylla prêté au FC Nantes

HAK28IpWkAAsH6-
Liga

Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME

ICONSPORT_286569_0143
OL

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Fil Info

02 févr. , 18:50
L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo
02 févr. , 18:40
Abakar Sylla prêté au FC Nantes
02 févr. , 18:36
Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME
02 févr. , 18:30
OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer
02 févr. , 18:16
OM : Himad Abdelli signe enfin à Marseille
02 févr. , 18:05
OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel
02 févr. , 18:02
Bouna Sarr revient à Metz onze ans après
02 févr. , 17:40
Sept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des champions

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Oui, et l'option d'achat aussi pour un joueur estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt !

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Si ceux du dessus tape ceux du dessous lors des confrontations, ça serait déjà ça de pris

PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire

On s'en fout de savoir le pourquoi du comment on en est arrivé là, le fait est qu'il y a bien une concurrence avec Lens pour le titre et qu'absolument rien n'est flingué. Le PSG n'est pas aussi efficace qu'il est dominateur, on voit que régulièrement des équipes peuvent espérer faire un coup. Alors oui on récupère au fur et à mesure nos absents mais ils ont besoin de temps pour redevenir compétitif. Et on a vu par le passé que plusieurs équipes nous ont soufflé le titre. Ce fatalisme merdique est épuisant, on est dans le genre de saison où justement on est prenable, profitons de cette concurrence qui, en effet ne va pas forcément durer à long terme.

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

1.5 M c'est cher le prêt

Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

Oh ça yest tu as fini l'école, tu as appris quoi aujourd'hui mon grand ? Que Charles Martel avait arrêté les arabes à Poitiers en 732, et tu lui as dit qu'il se trompé et qu'ils avaient pris Paris? Et que la prof de geo se trompe "que la terre elle est plate d'abord !"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading