Kylian Mbappé et Khaby Lame, le boss de TikTok comblé par ce cadeau

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

À 22 ans, Kylian Mbappé est aussi un jeune homme pour qui les réseaux sociaux sont presque vitaux. En tout cas, l’attaquant du PSG connaît bien ses fondamentaux, puisqu’il s'est fait remarquer avec cet échange à Khaby Lame, une célébrité de Tik Tok.

Depuis qu’il a explosé au plus haut niveau mondial, en 2017 avec Monaco puis en 2018 lors du sacre de l’équipe de France à la Coupe du Monde en Russie, Kylian Mbappé est une véritable star. Quand il était jeune, il aurait tout fait pour poser aux côtés du Roi Pelé, pour affronter Cristiano Ronaldo sur un terrain de Ligue des Champions ou pour évoluer chaque jour avec Lionel Messi. Mais désormais, c’est l’attaquant de 22 ans qui inspire les jeunes et qui fascine les autres stars. Que ce soit avec Lewis Hamilton, le célèbre pilote de Formule 1, lors du dernier anniversaire de la mannequin française Cindy Bruna, ou avec une star de Tik Tok, l'international français est toujours à l’aise, comme sur le terrain d’ailleurs.

Le beau cadeau de Mbappé à Khaby Lame

La semaine dernière, en marge de la victoire des Bleus contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations (3-2), Mbappé a effectivement fait la connaissance de Khaby Lame. Dans les tribunes de l'Allianz Stadium jeudi, l’Italien a d’abord assisté à un magnifique match de sélections avant… de recevoir le maillot du champion du monde. Fan de football, Khaby Lame a effectivement profité de sa présence à Turin, dans le stade de la Juventus, pour réclamer la tunique de Mbappé. Une demande validée par le Tricolore, qui n’a pas hésité à jeter son maillot après avoir reconnu le vidéaste. Sur des stories publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir que Khaby Lame est tout heureux du joli cadeau de Mbappé.

La joie de Khaby Lame, qui a récupéré le maillot de Kylian Mbappé hier soir. 😁 pic.twitter.com/UorgxRNL9Y — 𝐌𝐨𝐫𝐝𝐮 𝟐 𝐅𝐨𝐨𝐭 ⭐️⭐️ (@Mordu2Foot) October 8, 2021

Il faut dire qu’il y a un peu plus d’un an, Khaby Lame était un parfait inconnu. Mais en lançant son compte Tik Tok en mars 2020, pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19, le Sénégalais d’origine a complètement changé sa vie. Avec plus de 110 millions d’abonnés, l'influenceur est même devenu la deuxième personne la plus suivie sur Tik Tok, derrière l'Américaine Charli D'Amelio. Résidant à Chivasso, l’homme de 21 ans a la particularité d’avoir fait le buzz sans parler. Puisque sur ses vidéos, il n’utilise que le langage non-verbal pour se moquer de certains tutos sur internet. À la base, Khabane Lame voulait juste s’occuper pendant le confinement. Mais lancé dans le grand bain après avoir perdu son travail dans une usine de Turin, l’Italien est maintenant une véritable star, vu que des centaines de millions de personnes ont vu ses vidéos.

Ce qui signifie donc que Khaby Lame ne passe plus inaperçu. Si ses vidéos ultra-virales sont souvent reprises par des célébrités, il fait maintenant partie des gens qui comptent sur la scène médiatique. Et sans ça, il n’aurait pas fait le buzz aux côtés de Kylian Mbappé au cours des derniers jours. D’ailleurs, ce joli échange avec l’attaquant du PSG lui a fait une bonne publicité, vu qu’il a gagné de nouveaux abonnés grâce à l’international français, lui aussi toujours dans les bons coups pour s’attirer l’amour de la jeune génération. Car même s’il a été sifflé par le public du Parc des Princes en début de saison, quand il avait envie de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato, Mbappé reste une personnalité appréciée à travers le monde.