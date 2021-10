Kylian Mbappé a un souci à régler, et il sera roi de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un énorme match face à la Belgique, Kylian Mbappé aura à coeur d'en faire de même face à l'Espagne en Ligue des Nations. Mais l'attaquant des Bleus et du PSG doit essayer de changer.

La semaine qui s’achèvera avec la finale France-Espagne à Milan restera probablement longtemps gravée dans la mémoire de Kylian Mbappé, surtout si les Bleus gagnent la Ligue des Nations. Depuis la défaite du PSG dimanche dernier à Rennes, Mbappé occupe l’espace médiatique, puisque la star tricolore de Paris a accordé deux très longues interviews avant de laisser la place à sa mère les médias. Parfois contesté avec le maillot tricolore, on se souvient de ce qu’il avait pris après l’élimination de la France lors de l’Euro, Kylian Mbappé a fait taire toutes les critiques à l’occasion du succès arraché par l’équipe de Didier Deschamps contre la Belgique. Tout va donc pour le mieux avant cette finale face à l’Espagne, ou presque. Épaté par le talent de l’attaquant français, Bixente Lizarazu estime que Kylian Mbappé ne gâcherait rien à faire un effort afin de mieux partager avec l’ensemble du vestiaire, et devenir pourquoi pas le vrai patron de l’équipe de France.

Kylian Mbappé, patron des Bleus ?

Dans le quotidien sportif, le champion du monde 1998 conseille son homologue de 2018. « En bleu, Kylian Mbappé sait se comporter en leader d’attaque sur le terrain comme contre la Belgique il a sonné la révolte. On a déjà pu voir aussi qu’en étant plus collectif il ne perdait rien au change. Ses partenaires ont encore plus de plaisir à jouer avec lui et son jeu est plus difficile à lire pour ses adversaires. Il doit continuer à cultiver cet état d’esprit. Au fil du temps, il pourra même aller encore plus loin en apprenant à devenir le leader qu’on écoute, le fédérateur que l’on suit. Pour cela, il devra plus se soucier du bien-être de chacun de ses partenaires dans l’intimité du vestiaire. Aller vers ses coéquipiers, s’intéresser à eux, essayer de les comprendre c’est important pour créer du lien. En ayant le goût des autres, un joueur de son niveau développe la force collective et l’esprit d’équipe », fait remarquer Bixente Lizarazu, qui sait ce que c'est de côtoyer une star dans son vestiaire et estime que Kylian Mbappé peut devenir le vrai patron de la France.