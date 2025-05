Kylian Mbappé enfin Ballon d’Or, c’est pour cette année

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Cinq joueurs peuvent encore prétendre au Ballon d'Or et Kylian Mbappé fait partie de cette liste. C'est le Real Madrid qui l'affirme dans un lobbying actif pour favoriser le joueur français.

Le Real Madrid a commencé, dans les instances et dans les médias, son forcing pour faire de Kylian Mbappé le Ballon d’Or de la saison 2024-2025. Cela peut paraitre fou car les résultats sportifs comptent aussi dans cette récompense, et le club merengue a presque tout perdu entre la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Mais l’attaquant français a empilé les buts et il a même trouvé les ressources pour aller chercher le Soulier d’Or, trophée du meilleur buteur européen. Et selon le Real Madrid, dans des propos rapportés par L’Equipe, aucun joueur ne se détache réellement et la finale de la Ligue des Champions ne permet pas de sortir une star de la saison.

Le Barça en force parmi les candidats

En plus, Kylian Mbappé peut très bien frapper très fort en Ligue des Nations avec la demi-finale face à l’Espagne, puis avec le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs. Un positionnement étrange puisque le club merengue a refusé de libérer son joueur en avance, et n’aura donc que très peu de temps pour préparer la Ligue des Nations avec son arrivée lundi pour un match qui se déroulera jeudi. Selon la presse espagnole, cinq joueurs peuvent prétendre au Ballon d’Or en fonction des résultats de ces prochaines semaines, et de leur saison accomplie bien évidemment : Lamine Yamal, Raphinha et Pedri du FC Barcelone, Ousmane Dembélé du PSG et Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG semble tout de même avoir un train de retard, mais l’exposition de la Coupe du monde des clubs, nouvelle compétition au calendrier FIFA, peut aussi marquer les esprits alors que la récompense sera dévoilée en septembre.