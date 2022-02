Kylian Mbappé donne des ordres au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a depuis longtemps exprimé son souhait de rejoindre le Real Madrid. Mais, sportivement, ferait t-il un bon choix en allant à Madrid ? Le Français est conscient de cette problématique et ne compte pas arriver dans un Real affaibli.

Le plan de carrière semble établi, réfléchi et presque rêvé pour Kylian Mbappé. Le Français signerait au Real Madrid, deviendrait le patron de l'équipe, la star, et raflerait de nombreux titres avec la Maison Blanche dont la Ligue des Champions. Mais, le football se joue à onze, pas seul, et rien ne dit que Mbappé va tout renverser avec ce Real-là. En effet, comme de nombreux clubs en Europe, et surtout en Espagne, les Madrilènes ont du réduire leur train de vie et ils ne peuvent plus transférer autant de joueurs qu'ils le veulent. Et, sur le papier, l'effectif du Real mériterait plus d'une retouche pour dominer en Europe.

Mbappé ne viendra pas dans un Real au rabais

🚨🌖| Kylian Mbappé joining Real Madrid this summer is an enormous possibility but his relatives still keep in contact with PSG's board. @le_Parisien via @hadrien_grenier #rmalive pic.twitter.com/e2gY0SJ2K4 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 7, 2022

En effet, le Real Madrid est une équipe vieillissante, comme c'est le cas de son milieu trentenaire Modric-Kroos, et possède quelques lacunes à de nombreux postes sur le terrain. La charnière centrale n'est par exemple pas des plus solides. A la vue de ces éléments, on pourrait même penser que, si ce n'était pas le Real en personne, Mbappé ferait un drôle de choix de quitter un PSG de plus en plus fourni en stars pour Madrid. Une réflexion qui n'échappe pas au joueur de 23 ans. Si attaché à ses statistiques et aux trophées remportés, il sait qu'il ne peut se permettre de signer dans un club qui ne serait pas à la hauteur de ses ambitions. Les journalistes espagnols évoquent même l'idée que Mbappé pourrait carrément changer d'avis sur son futur et une signature au Real, dans le cas où l'équipe madrilène n'était pas compétitive et ambitieuse. Florentino Perez s'est ainsi mis au travail pour ne pas laisser le moindre doute s'immiscer dans l'esprit de Kylian Mbappé.

A désormais moins d'une semaine du match aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid au Parc des Princes, la seule certitude dans le dossier Mbappé est que le joueur français sera au coeur de toutes les attentions. Ses faits et gestes seront étudiés à la loupe que ce soit en France ou en Espagne, puisque l'attaquant a lui même confié que son avenir allait se décider après la double confrontation entre les deux clubs. Habitué à gérer la pression, l'ancien Monégasque va être gâté à l'occasion de ce sommet européen.