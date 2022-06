Kylian Mbappé dément être le nouveau boss du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Après une belle campagne médiatique suite à sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé s'est concentré sur l'équipe de France. Mais une information l'a fait sortir de ses gonds.

Si l’argent n’a pas été le nerf de la guerre pour le convaincre de rester, qu’est-ce-qui a pu convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris SG ? Parmi les explications avancées, outre l’envie d’écrire l’histoire avec le club de sa ville natale, il a été question d’un pouvoir important dans les futures décisions du club de la capitale. L’arrivée annoncée de Jorge Campos allant dans ce sens. Kylian Mbappé a-t-il donc son mot à dire dans toutes les grandes décisions du PSG, au même titre que Nasser Al-Khelaïfi ? C’est ce que lui prête la presse espagnole cette semaine avec l’affirmation du Mundo Deportivo que Kylian Mbappé a demandé un énorme coup de balai au sein de l’équipe parisienne.

Mbappé fait supprimer une publication

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Ce coup de balai comprendrait 14 joueurs, dont Neymar, mais aussi Mauricio Pochettino. Une prise de pouvoir de Mbappé qui risquait quand même de faire du bruit. Car même si le Français s’est éloigné du Brésilien ces derniers mois, l’idée pour le « Ney » de se faire pousser dehors par son coéquipier pourrait bien finir par l’agacer. Résultat, le champion du monde 2018 s’est senti obligé de réagir. A une reprise de l’article par un compte anglais, Kylian Mbappé a répondu en un seul mot : Fake. Inutile de traduire, le numéro 7 du PSG crie au mensonge et tient à le faire savoir. S’il n’est pas parti pour démentir toutes les rumeurs, l’ancien monégasque a jugé utile de ne pas laisser trainer cette information pour éviter de créer un malaise dans le vestiaire parisien. Car forcément, avec 14 joueurs et un entraineur poussés dehors, cela fait une bonne partie du vestiaire qui n’a pas du aimé cette information, même si elle venait de la presse catalane.

Le message est passé, et confirme en tout cas la position du joueur, qu’il avait décrite dans sa conférence de presse officialisant sa prolongation de contrat au Paris SG. « Je reste un joueur de football et je n’irai pas au-delà de cette fonction », avait expliqué l’attaquant parisien, qui n’entend pas agir en grand manitou du mercato ou en taulier du bureau des départs. Néanmoins, pour prolonger, Kylian Mbappé a tout de même du avoir quelques exigences sur le visage du PSG pour la saison prochaine. Mais pas au point de provoquer une révolution à lui tout seul. En tout cas, le message est passé, car le compte anglais Sport Bible, qui compte tout de même 1,6 millions d’abonnés, a immédiatement supprimé sa publication. Il n’y a pas que les défenses de France et d’Europe qui tremblent devant l’attaquant français.