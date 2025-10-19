ICONSPORT_272051_0008

Kylian Mbappé, c'est quoi son problème avec Jude Bellingham ?

Kylian Mbappé19 oct. , 19:30
parNathan Hanini
Les caprices de vestiaire au Real Madrid sont loin d’être terminés. Ce dimanche la formation Merengue affronte Getafe. Avant la rencontre, les médias espagnols sont catégoriques, ce n’est pas l’amour fou entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham.
Le Real Madrid traverse une période de tensions. D’un côté du vestiaire, Vinicius tente de négocier son renouvellement de contrat. Le Brésilien met la pression à Florentino Perez pour obtenir ce qu’il souhaite. L’ailier peut compter sur les offres saoudiennes pour faire pencher la balance. De l’autre côté, la presse espagnole dévoile certaines tensions entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison a exprimé quelques doutes sur les capacités de l’Anglais. Longtemps tenu loin des terrains, l’ancien du Borussia Dortmund peine à retrouver son niveau physique.

Mbappé préfère jouer avec Güler

Le média espagnol Don Balon, dévoile que le Français a partagé son inquiétude concernant le niveau de Bellingham. « L'attaquant français estime que, dans l'état actuel de l'Anglais, sa présence nuit plus qu'elle ne profite au système offensif de l'équipe, » écrit le média espagnol. Une révélation qui risque d’accentuer les tensions au sein du vestiaire madrilène. Blessé en début de saison, l’Anglais a retrouvé les pelouses de Liga le 20 septembre dernier. Mais depuis, il n’a connu qu’une seule titularisation en championnat, lors de la défaite contre l’Atletico Madrid (5-2).  
Don Balon explique par la suite que Kylian Mbappé a partagé à son entourage sa préférence de jouer avec le jeune Arda Güler. Le Truc réalise de belles performances depuis le début de saison et a profité de certaines blessures pour s’immiscer dans le onze de départ. Le média espagnol dévoile que Jude Bellingham était la figure de proue de Florentino Perez dans ce nouveau projet du Real Madrid, mais que la donne a changé. Kylian Mbappé est désormais le numéro un et il estime que la performance doit primer sur le nom au dos du maillot. 
