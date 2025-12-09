Kylian Mbappé blessé et incertain contre City





A l’heure où le Real Madrid ne semble pouvoir compter que sur Kylian Mbappé pour être dangereux offensivement, la presse espagnole a annoncé que ce mardi, à la veille du match contre Manchester City, le buteur français ne s’était pas entrainé avec ses coéquipiers. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG souffre de douleurs musculaires à la jambe gauche et a été laissé au repos. Pour le moment, c’est l’incertitude qui plane par rapport à sa présence contre Manchester City, affirme Mundo Deportivo. Eduardo Camavinga a aussi manqué l’entraînement pour rester aux soins glisse The Athletic.