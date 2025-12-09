Kylian Mbappé blessé et incertain contre City

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.
C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !
5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
il est toujours a critiqué même si on serait au top de notre forme ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
‼️ Mbappe and Camavinga not training with the group @TheAthleticFC