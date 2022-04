Kylian Mbappé au Real Madrid, les supporters ne lui en veulent pas

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, il sera impossible d'en vouloir à l'attaquant du PSG tant il a porté le club et s'est montré irréprochable.

Le titre de champion de France très vite digéré vue la toute petite fête qui a suivi le match nul face à Lens (1-1) le week-end dernier, Kylian Mbappé n’est pas du genre à lever le pied. Si personne ne sait ce qu’il fera la saison prochaine, son envie de partir par la grande porte est indéniable. L’attaquant parisien n’a fait l’impasse sur aucun match de championnat ces derniers temps, et c’est bien pour assommer la Ligue 1 et la marquer de son empreinte qu’il fait aussi mal ces dernières semaines. Avec 22 buts à son compteur, Kylian Mbappé a repris les commandes du classement des buteurs, mais Wissam Ben Yedder et Martin Terrier finissent très fort la saison également. Le Rennais est à une longueur, et le Monégasque à deux, pour un sprint final qui s’annonce haletant. Surtout que terminer meilleur buteur n’est pas le seul objectif de Kylian Mbappé. Pour cette saison 2021-2022 exceptionnelle pour lui, le champion du monde 2018 a l’ambition de terminer également meilleur passeur du championnat. Pour le moment, il devance d’une unité Lionel Messi, qui se contente de la position de chef d’orchestre avec le PSG.

Un doublé jamais vu en Ligue 1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Mbappé parviendra-t-il à marquer et passer jusqu’à la 38e journée pour réaliser ce doublé jamais effectué dans l’histoire de notre championnat ? Pour les buts, l’ancien attaquant parisien Fabrice Pancrate ne se fait aucun souci. « Il finira meilleur buteur. Paris est déjà champion donc, comme dans tous les grands clubs, les mecs vont jouer pour lui, pour qu’il finisse avec le trophée. Ils vont tout lui donner, les passes, les pénaltys, de manière à remporter haut la main ce titre », a expliqué l’ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien. Tous les ballon chauds pour Mbappé, les adversaires sont prévenus, cela risque de faire mal même si les Parisiens devront montrer autre visage que contre Lens, où le football avait été balbutié.

Il a retourné les supporters du PSG

Kylian Mbappe talking about Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/pcBLbCLiQp — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) April 28, 2022

S’il devait être sacré meilleur buteur de Ligue 1, ce serait la quatrième fois que Kylian Mbappé aurait ce titre, se retrouvant dès lors à un sacre des canonniers historiques que sont Carlos Bianchi et Jean-Pierre Papin. Une belle façon de quitter le Paris SG, par la grande porte ? Difficile de le dire mais Fabrice Pancrate, toujours dans Le Parisien, résume assez bien l’impression que laissera Mbappé aux supporters parisiens s’il venait à faire le choix de rejoindre le Real Madrid. Il sera en effet difficile d’en vouloir au meilleur joueur de la saison, le seul capable de faire des différences au plus haut niveau cette saison. « Son transfert avorté à Madrid, les sifflets en début de saison : il n’a pas bougé. Il sait ce qu’il veut, où il va, et à aucun moment ça ne l’a déséquilibré. Il a retourné tout le monde ! À tel point qu’après l’élimination de Madrid, j’ai vu des gens dire : ‘si demain tu pars, on ne t’en voudra même pas tellement tu as fait le boulot’. En six mois, il a renversé la tendance », a reconnu Fabrice Pancrate, qui a toutefois glissé son impression personnelle. Rien que pour marquer l’histoire du PSG et devancer les 200 buts d’Edinson Cavani, Mbappé est en effet capable selon lui de prolonger encore un peu l’aventure à Paris. Là aussi, les supporters parisiens ne lui en voudront pas le moins du monde.