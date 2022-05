Kylian Mbappé a peur de signer au Real Madrid !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est la grande tendance. Mais le PSG et d'autres font le forcing pour le faire changer d'avis.

La saison se termine dans moins de deux semaines désormais pour le Paris SG, mais Kylian Mbappé continuera d’être sollicité avec les matchs de la Ligue des Nations pour l’équipe de France. Un programme bien évidemment chargé, comme toujours pour la star française. Mais, avec le faible enjeu depuis l’élimination parisienne en Ligue des Champions, les regards se tournent sur l’avenir sportif du numéro 7 du PSG. Entre les infos du Parisien, des journalistes proches de sa famille, de la presse espagnole déchainée, les rebondissements sont nombreux. Mais ce jeudi, Marca va encore plus loin en annonçant que la pression maximale mise sur les épaules de Kylian Mbappé commence à lui peser, et surtout à l’inquiéter.

En effet, si le footballeur a réussi à afficher une forme impeccable sur le terrain ces derniers mois, cela démontre son incroyable force de caractère. Dans ses percées balle au pied comme dans la finition, Mbappé ne démontre rien de son actualité extra-sportive pourtant chargée. En effet, Marca affirme que le joueur subit de très grosses pressions venues de haut lieu. De France, où Emmanuel Macron aurait fait de l’avenir parisien de Mbappé un dossier personnel, où il veut en tirer une victoire qu’il juge bonne pour son image. Du Qatar également, où l’Emir et Nasser Al-Khelaïfi l’incitent à continuer l’aventure à Paris, avec des offres colossales et des promesses à n’en plus finir. A cela s’ajoute la Fédération Française de Football, avec qui les relations se détériorent avec son champion du monde, notamment au sujet des droits à l’image et des sponsors. Un rendez-vous prévu avec l’avocate du joueur vient même d’être annulé.

Kylian Mbappé s'inquiète

Une situation pesante donc. Et même si Kylian Mbappé semble bien vivre sportivement tout ce suspense, il s’inquiète. Notamment pour son petit frère, Ethan, licencié au PSG et qui sent lui aussi la pression monter ces dernières semaines. Il rêve de continuer son aventure à Paris, mais craint que cela devienne très compliqué pour lui si son grand frère signe au Real. Pour Marca, les doutes seront donc levés dans quelques semaines, quand l’attaquant français dévoilera son choix. Et pour le journal espagnol, il ne fait aucun doute que ce sera celui de jouer pour le Real Madrid, club dont il rêve depuis tout petit. Néanmoins, le média madrilène reconnait que les pressions ont de quoi faire douter Kylian Mbappé. Ce dernier serait prêt à réfléchir à l'idée de continuer encore un an au PSG, pour prendre son temps avant de faire le grand saut. Même si cela pourrait être une tactique pour faire monter les enchères. Néanmoins, la Maison Blanche estime avoir absolument tout fait ce qui était en son pouvoir pour l’inciter à venir.

Marca rappelle que l’offre financière ainsi que les négociations sur le droit à l’image ont débouché sur une proposition que Mbappé ne peut pas refuser. Et ce ne sera pas le cas assure le journaliste Mario Cortegana, pour qui le Real Madrid cherche déjà la bonne date pour la présentation de l’ancien monégasque à Santiago Bernabeu, et espère une affluence historique pour célébrer ce recrutement. Enfin, les maillots Real Madrid floqués Kylian Mbappé avec le numéro 7 seraient déjà approvisionnés en coulisses, histoire de pouvoir satisfaire tout le monde pour ce joueur que tout Madrid attend, à l’image des chants qui lui étaient dédiés lors du dernier match du PSG sur le terrain du Real.