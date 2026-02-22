OM : De Zerbi a piégé Habib Beye

Pour la première d'Habib Beye sur le banc, l'OM a sombré à Brest 2-0. La prestation collective des Phocéens a été catastrophique. Même à l'écart, Roberto de Zerbi et Pablo Longoria ont influé sur ce résultat négatif.

Un changement d'entraîneur permet souvent d'avoir un choc psychologique pour une équipe et un rebond temporaire dans les résultats. Pour l' Olympique de Marseille , ce fut tout le contraire à Brest. Les Phocéens ont livré l'une de leurs pires prestations de la saison avec une défaite 2-0. Défense submergée, milieu à la ramasse, attaque transparente, Habib Beye a mesuré l'ampleur de la tâche qui l'attend dans les prochaines semaines.

Aucune cohésion d'équipe à l'OM

Malgré le néant collectif, difficile d'en vouloir au Sénégalais tout juste arrivé de Rennes. Roberto de Zerbi est pointé du doigt. Dans l'émission On Refait le Match sur RTL, Florian Gazan n'a pas épargné l'Italien. Le chroniqueur juge sévèrement l'héritage de l'entraîneur à Marseille. Selon lui, le technicien n'a créé aucune alchimie collective avec ses choix déroutants et changeants. Pablo Longoria est aussi responsable de cette équipe fantôme à l'OM.

« Ce n’est pas une équipe Marseille ! Il n’y a pas d’équipe ! Il n’y a pas d’équipe parce que tout d’abord ils n’ont jamais joué ensemble vu que De Zerbi ne faisait jamais la même compo. Parce que les mecs ils arrivent, ils repartent, on sait jamais. Comment vous voulez créer quelque chose ? Ils vont en stage à Malaga pour tisser quelque chose mais ça en dit long. C’est-à-dire que Marseille c’est des individualités, il n’y a pas de fond de jeu, il n’y a pas de complicité entre eux. On voit qu’il n’y a pas l’envie de faire l’effort pour le copain parce que c’est pas un copain. Le gars, tu l’as découvert il y a 2 mois et tu sais que dans 3 mois il ne sera plus là », a t-il lâché.

Autant dire qu'Habib Beye va avoir beaucoup de travail sur le plan tactique en peu de temps. Marseille retrouve Lyon dès dimanche prochain juste avant un quart de finale de coupe de France crucial contre Toulouse.